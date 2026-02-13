Famalicão: Centro Social de Calendário aumenta resposta na primeira infância

O Centro Social de Calendário tem três novas salas de creche, que permitiram a criação de 44 novas vagas na área da primeira infância. Com este “aumento”, a instituição duplicou a resposta nesta área, passando a ter seis salas de creche, num total de 88 crianças.
O investimento global, cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, ultrapassou os 300 mil euros, com a Câmara Municipal de Famalicão a comparticipar com 75 mil euros.
A inauguração foi esta sexta-feira e contou com a presença, entre outros, do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, do Arcebispo Primaz de Braga, Dom José Cordeiro, do diretor do Centro Distrital da Segurança Social, João Ferreira, do presidente do Centro Social de Calendário, Padre Jorge Ferreira, e do presidente da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, Ricardo Mendes.
Na ocasião, Mário Passos referiu «que esta é mais uma resposta concreta às necessidades atuais, num contexto de crescente procura na área da primeira infância». Acrescentou, também, que o Município dá particular atenção às creches e à criação de novas vagas, «para que possamos dar ainda mais apoio às famílias famalicenses».
O Centro Social de Calendário é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que acolhe 271 crianças nas valências de creche, jardim de infância, pré-escolar e ATL.