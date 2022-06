Famalicão: Chefe da Casa Militar do Presidente da República no aniversário da Associação do Museu da Guerra Colonial

As comemorações do 21º aniversário da Associação do Museu da Guerra Colonial, que vão decorrer na manhã de 9 de julho, serão presididas pelo vice-almirante Luís Carlos de Sousa Pereira, Chefe da Casa Militar do Presidente da República, em representação de Marcelo Rebelo de Sousa.

A sessão solene está marcada para as 10h45, seguindo-se a assinatura de um acordo de cooperação técnica, científica e cultural com a Guiné-Bissau, cujos representantes vão divulgar os seus museus. Os convidados visitam, depois, o museu e após a assinatura do livro de honra é encerrada a sessão.

O Museu da Guerra Colonial está no Lago Discount, em Ribeirão.