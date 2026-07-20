Concelho

Famalicão: Centro Social de Castelões tem novo serviço de acompanhamento social

O Centro Social da Paróquia de Castelões tem agora uma nova valência, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, inaugurado na passada semana, que tem como objetivo garantir uma intervenção mais rápida e humanizada junto das famílias mais vulneráveis nas freguesias de Castelões, Pedome, Mogege, Joane, Requião, Oliveira Santa Maria, Vermoim e Pousada de Saramagos.

No momento, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, defendeu que “a ação social não pode ficar centralizada na cidade. Temos de levar as respostas diretamente ao coração das comunidades, reduzindo distâncias e burocracias, traduzindo na prática o nosso compromisso com uma rede solidária que não deixa ninguém para trás”.

A cerimónia contou ainda com a presença da vereadora da Solidariedade Social da Câmara Municipal, Susana Pereira, bem como dos autarcas das freguesias que integram o projeto, ressalvando o espírito de cooperação.

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Famalicão: Homem é encontrado morto em tanque

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado sem vida, no interior de um tanque, na noite desta terça-feira, em Telhado, Famalicão.

Ao que foi possível apurar, a vítima estaria a circular na rua, cerca das 20h00, quando, por razões não conhecidas, terá caído ao tanque, que se encontrava a um nível inferior.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses, apoiados pela VMER.

O óbito viria a ser declarado no local.

A PJ encontra-se a investigar.

Famalicão: Município e Escola Superior de Saúde estabelecem protocolo para desenvolvimento de projetos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário formalizaram uma parceria na área do empreendedorismo. A CESPU disponibilizará um espaço de incubação especializado em projetos da área da saúde, assegurando o acesso a infraestruturas científicas, laboratoriais e tecnológicas. O Município, através do Famalicão Made IN, ficará responsável pela coordenação técnica das iniciativas de empreendedorismo e pela articulação com empresas, investidores e restantes entidades do ecossistema empresarial e institucional.

O objetivo do protocolo é promover o empreendedorismo e a inovação na área da saúde, reforçando a ligação entre o ensino superior, a investigação científica e o desenvolvimento económico do território; potenciando a criação de startups e spin-offs, a valorização económica da investigação e a transferência de conhecimento e tecnologia para o tecido empresarial.

O protocolo foi assinado na passada sexta-feira, 17 de julho, nos Paços do Concelho, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, do presidente do Conselho de Administração da CESPU, António Almeida Dias, e da diretora da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, Marisa Machado.

Segundo o presidente da Câmara, «é uma ação que vai permitir desenvolver conhecimento e inovação, valorizar projetos e através disso, valor acrescentado para o território».

Famalicão: Leonor Alves e Maria Oliveira Campeãs Nacionais de Infantis

Leonor Alves, do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, sagrou-se campeã nacional dos 50 e 100 metros livres, no escalão de Infantis A, conquistando ainda a medalha de bronze nos 100 metros bruços.

Esteve também em evidência Maria Oliveira, que alcançou o título de campeã nacional dos 100 metros bruços e o de vice-campeã nacional dos 200 metros bruços, no escalão de Infantis B.

Aliás, o GD Natação Famalicão esteve em destaque no Campeonato Nacional de Infantis, disputado em piscina longa (50 metros), entre os dias 17 e 19 de julho, em Setúbal.

A atleta Leonor Alves recebeu, ainda, o diploma de 5.ª classificada no ranking da Nadadora Mais Completa de Portugal, um reconhecimento da sua consistência e qualidade ao longo da competição.

A estafeta do GD Natação Famalicão voltou a demonstrar a força coletiva da equipa, conquistando três lugares no pódio: vice-campeã nacional na estafeta 4×100 metros Estilos Mista; vice-campeã nacional na estafeta feminina 4×100 metros estilos, em Infantis B; medalha de bronze na estafeta masculina 4×100 metros livres, também no escalão de Infantis B.

A competição reuniu 584 atletas, em representação de 115 clubes, e contou com a participação de 16 nadadores famalicenses, que encerraram a época desportiva com excelentes resultados.

Segundo o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, os resultados refletem a «evolução de um grupo que trabalhou com enorme dedicação ao longo de toda a época. O espírito de equipa, a entreajuda e o compromisso demonstrados por todos os atletas são motivo de orgulho para o clube e espelham os valores que diariamente lhes são transmitidos pelos treinadores Jorge Maia e Andreia Granjo». Endereça, ainda, os «parabéns a toda a equipa por uma época memorável e por representarem o GD Natação Famalicão com tanta dedicação, ambição e orgulho».

O GD Natação Famalicão deixa, ainda, uma palavra de agradecimento aos pais e familiares, pelo apoio incondicional e entusiasmo nas bancadas.

Festival Arrebita em Famalicão: 24 Chef’s com pratos a 8,50€ dias 7 e 8 de agosto

O festival gastronómico Arrebita regressa ao Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão nos dias 7 e 8 de agosto, para a sua segunda edição, reunindo 24 chefs de todo o país numa celebração da gastronomia e dos produtos locais.

Este ano, o evento alia-se à Festa do Melão e Vinho Verde, prometendo dois dias de sabores, vinhos, música e convívio. Um dos grandes destaques são os pratos de autor a 8,50 euros, preparados pelos chefs convidados.

O chef famalicense Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, assume o papel de Host Chef do evento e volta a marcar presença nos dois dias, acompanhado por Carlos Costa. O cartaz inclui ainda nomes de restaurantes de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Matosinhos, Funchal, Portimão, Alenquer, Baião, Fafe e Vila Nova de Gaia, além de chefs de Famalicão.

A organização convida famílias e amigos a desfrutarem de um ambiente descontraído, com produtores locais, boa comida e mesas para partilhar.

A entrada é gratuita.

Famalicão: Rui Costa vai jogar no campeonato da Tailândia

O experiente avançado famalicense, que nas duas últimas épocas esteve no Farense, vai jogar na Tailândia. Rui Costa, de 30 anos, foi contratado pelo Port FC.

O jogador foi formado no Famalicão e, depois, prosseguiu a sua carreira com passagens pelo Vitória e Varzim, onde chegou aos seniores. Seguiu-se o Portimonense, Famalicão, FC Porto B, Alcorcón, Deportivo da Corunha, Santa Clara e Tobol, do Cazaquistão.

Pelo Farense, em duas passagens, fez 102 jogos, marcou 22 golos e foi autor de seis assistências.

Prisão para hacker que gastou 300 mil euros que não lhe pertenciam em Famalicão

O Tribunal de Guimarães condenou Diogo Santos Coelho, de 25 anos, a dois anos de prisão efetiva pelos crimes de acesso ilegítimo e acesso indevido. O jovem, que se encontra em prisão domiciliária, em Londres, foi julgado na ausência.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o arguido administrava uma plataforma dedicada à venda de dados pessoais e bancários obtidos de forma ilegal, atividade que lhe terá rendido cerca de 275 mil euros entre 2015 e 2022. A pena aplicada foi inicialmente de dois anos e dez meses de prisão, mas acabou reduzida para dois anos ao abrigo da chamada “amnistia papal”, destinada a jovens com menos de 30 anos. O tribunal absolveu ainda Diogo Santos Coelho dos crimes de associação criminosa e branqueamento.

O caso tem uma ligação direta a Vila Nova de Famalicão, já que uma parte significativa do dinheiro obtido através da atividade criminosa foi investida no concelho, nomeadamente na compra de uma habitação e de um automóvel Tesla, num valor global a rondar os 300 mil euros.

Fonte: JN
Imagem: The Guardian