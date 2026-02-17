Famalicão: Centro Social e Paroquial de Brufe celebra décima quarta semana de comunhão com a comunidade

O Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Brufe organiza, de 20 a 27 de fevereiro, a XIV Semana T. Do programa, que é para Todos, realce para as Conversas com Valores, uma tertúlia com o tema “Ninguém faz nada sozinho: o valor da Fraternidade do Trabalho em equipa”. São convidados, o pe. Vítor Novais, reitor do Seminário Conciliar de Braga e grande impulsionador desta obra social de Brufe; e Horácio Fernandes, vice-presidente do Centro social e membro fundador desta instituição.

O primeiro passo para a criação do Centro Social e Paroquial foi há 25 anos. Agora é tempo de recordar e celebrar uma obra que nasceu em equipa e continua a ser de todos.

A iniciativa arranca no dia 20, na Biblioteca D. Jorge Ortiga, piso 0, do Centro Social, com início às 21h15.

No domingo, dia 22, haverá venda de comida, entre o período das 12 e das 13 horas. As encomendas terão que ser realizadas até à próxima quinta-feira para os contactos 252 501 900 ou 96 879 06 26. Haverá lombo assado, acompanhado com batata, arroz e salada mista e papas de sarrabulho. Ainda uma feirinha de doces. Os recipientes são disponibilizados pelo Centro.