No passado sábado, o Centro Social e Paroquial de Ribeirão celebrou 40 anos e as celebrações ficaram marcadas pela inauguração das obras de ampliação da instituição.

Uma intervenção que contou com o apoio financeiro da autarquia e permitiu expandir a capacidade de resposta no Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e no Serviço de Apoio Domiciliário, que se somam às valências de Creche, Jardim de Infância/Pré-Escolar e ATL.

O Centro Social e Paroquial de Ribeirão pode agora dar resposta a mais 90 utentes, a somar às cerca de 400 pessoas já apoiadas.

“Continuamos a investir lado a lado com as nossas instituições para garantir que ninguém fica para trás e que temos respostas de qualidade para todas as gerações, das crianças aos idosos”, garante o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos.

A cerimónia contou também com a presença da secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, que elogiou a qualidade do serviço prestado “saio daqui de coração cheio pela qualidade do cuidado que aqui se pratica. São respostas variadas, desde a infância, a deficiência, a idosos, e nota-se esta grande vontade de adaptar as respostas à necessidade da região”.

Por sua vez, o fundador e presidente do Centro Social, Monsenhor Manuel Joaquim Fernandes, recordou o percurso desde os tempos em que a instituição funcionava apenas como ATL e partilhou o desejo para o futuro “queremos continuar a crescer porque parar é morrer”, apontando a criação de residências colaborativas como o próximo objetivo.