Famalicão: Centro Social e Paroquial de Ribeirão celebrou Mês das Famílias

Por tradição, Castelões celebra o Santo António. As festividade tiveram início no passado domingo, com o levantamento da bandeira, e vão prosseguir nos próximos dias, sendo que o fim de semana de 17 e 18 de junho concentra o maior número de iniciativas.

Já no próximo sábado, dia 10, angariação de fundos para a festa; domingo, dia 11, 16 horas, angariação de fundos na capela; terça-feira, dia 13, pelas 8h30, missa com sermão em honra de Stº António, com distribuição de pão no final.

No fim de semana seguinte realiza-se a festa. No sábado, dia 17, às 14h30, desfile do grupo de Zés Pereiras; pelas 18 horas, missa vespertina em honra de Stº António; 21h30, espetáculo com o grupo Vira Milho; 24 horas, sessão de fogo de artifício.

No domingo, 18 de junho, às 9 horas, entrada da Banda Bingre Canelense (Estarreja); 11 horas, missa com sermão, cantada pelo grupo coral da Banda de Música; no final, procissão acompanhada pela Fanfarra do CNE e Banda de Música. De tarde, às 15h30, atuação dos Ranchos Folclóricos; 16h30, atuação da Banda Bingre Canelense e sorteio das rifas; 20 horas, encerramentos das festas.