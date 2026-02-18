Famalicão: Centro Social e Paroquial de Ribeirão tem novo site

O Centro Social Paroquial de Ribeirão (CSPR) lançou um novo site institucional. Disponível em www.cspr.pt, o site reforça o processo de renovação da identidade e da proximidade da instituição com a comunidade. Com uma imagem atualizada, a plataforma pretende facilitar o acesso à informação sobre as respostas sociais da instituição.

Esta novidade faz parte da atualização da identidade visual do CSPR, marcada pelo novo logotipo, inspirado na oliveira: símbolo de continuidade, resiliência e compromisso com o bem‑estar coletivo. O verde predominante reflete a maturidade alcançada ao longo de mais de três décadas de serviço, enquanto o ramo, com sete folhas, representa os valores e áreas de intervenção da instituição.

O CSPR tem, igualmente, reforçado a sua presença nas redes sociais – Facebook e Instagram (@cspribeirao) – onde partilha o seu trabalho diário e iniciativas dirigidas à comunidade.

Com o contributo de colaboradores, voluntários e parceiros, «o CSPR prossegue a sua missão de educar, cuidar e apoiar ao longo da vida, mantendo-se fiel às suas raízes e preparado para os desafios futuros», consta de uma nota de imprensa da instituição.