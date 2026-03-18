Famalicão: Cerca de 1 500 pessoas contribuíram para o Plano de Ação do Desporto

Cerca de 1 500 pessoas responderam ao questionário de apoio à elaboração do Plano Estratégico e de Ação para o Desporto de Vila Nova de Famalicão, um documento que vai definir a visão, os objetivos e as estratégias para o desenvolvimento desportivo do concelho nos próximos cinco anos.

No mesmo âmbito decorreram ainda sessões participativas com a presença de mais de 200 pessoas, num processo teve a duração de um ano. A informação obtida vai permitir a definição de uma estratégia desportiva mais sustentável, inclusiva e inovadora no território famalicense, incluindo objetivos de desenvolvimento sustentável.

O processo de participação e auscultação contou com o envolvimento de cidadãos de diversos quadrantes da sociedade, nomeadamente, jovens, seniores, empresários e atletas famalicenses, dirigentes de associações locais e regionais, técnicos municipais e representantes de organismos públicos.

Após este processo de diagnóstico, que encerrou com a sessão participativa do passado dia 14 de março, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, será elaborada uma primeira proposta de Plano Estratégico e de Ação para o Desporto 2025-2030, que será apreciada pelo executivo camarário antes do início do processo de consulta pública, que deverá acontecer em breve.