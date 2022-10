Famalicão: Cerca de 200 operacionais em simulacro de incêndio industrial na Continental Mabor

Um grupo de 10 alunos, dos 7º, 8º e 9º anos da Escola D. Maria II, participaram, recentemente, numa mobilidade Erasmus em Frosinone, Itália. Esta atividade foi dedicada à implementação de soluções baseadas na natureza para valorização dos rios e suas margens, não descurando o contexto cultural de cada local.

Durante uma semana, os alunos visitaram vários locais de interesse, designadamente áreas com potencial interesse natural e cultural, junto de rios e cursos de água, levando-os a compreender de que modo podem ser valorizados e recuperados. Os alunos realizaram outras atividades e tomaram contacto com a fauna e flora autóctones ao longo do Rio Cosa.

Visitaram, ainda, em Roma, o rio Tibre e observaram o impacto que a pressão demográfica e o turismo exercem sobre este local.

Os alunos, com base no material recolhido durante as visitas, realizaram, em conjunto, várias apresentações que foram compiladas num eBook sobre as possíveis soluções para a valorização das margens dos rios e da qualidade da sua água.

Os alunos e professores das três escolas parceiras foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Frosinone e tiveram oportunidade de visitar o tesouro da cidade, guardado numa caixa-forte que se encontra no edifício dos Paços do Concelho.

Esta foi a última mobilidade presencial deste projeto Erasmus, estando, ainda, prevista uma atividade em mobilidade virtual no final deste ano letivo, na qual os parceiros vão partilhar as soluções para melhorar a respetiva pegada hídrica e contribuir para uma maior consciencialização das suas comunidades para o problema que os respetivos países enfrentam, com episódios de seca extrema, que já se têm feito sentir nos últimos anos.