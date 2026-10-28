Cerca de sete mil alunos do concelho estão a participar no Corta-Mato Escolar, que leva os jovens de Famalicão até ao Parque da Devesa para uma jornada de atletismo, dos escalões de infantis a juniores.

O tiro de partida foi dado esta terça-feira, com a participação de cerca de 2 500 alunos do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco que deram provas da sua aptidão desportiva. Esta quarta-feira, mais de 1 200 alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II e de Ribeirão vão mostrar também os seus dotes para o atletismo. Na quinta-feira, são esperados os alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e Colégio Machado Ruivo.

Na próxima semana, o Corta-Mato prossegue com as provas da ALFACOOP, no dia 2 de novembro, e da Didáxis, logo no dia seguinte.

A edição deste ano termina com as provas promovidas pelos Agrupamentos de Escolas de Gondifelos, a 13 de novembro, Padre Benjamim Salgado, no dia 18, e Terras do Ave, no dia 20, que no total, vão reunir perto de mil alunos, e vão decorrer nas respetivas escolas.

O Corta-Mato Escolar é uma iniciativa inserida no programa Desporto Escolar do Ministério da Educação e conta com o apoio do Município de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga na componente logística e técnica das provas.