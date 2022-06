Famalicão: Cerimónias religiosas em honra de St.º António cumprem tradições antigas

Estão encontrados os finalistas da Taça Concelhia de futsal, prova organizada pela AFSA.

Na meia final, a Outeirense venceu, 4-1, o Barrimau, enquanto que a Aderm levou a melhor, 2-3, em casa do S. Martinho. A final joga-se a 16 de julho.

Entretanto, este sábado, joga-se a 22.ª jornada da 1.ª divisão, com os seguintes jogos: Aderm vs Jasp (16h), Barrimau vs Mal (16h), S. Martinho vs Pedome (16h), Castelões vs Novais (16h), Outeirense vs Acura (16h), Esmeriz vs Grac (18h) e Cajada vs Landim (dia 7, 21h).

Em veteranos, esta sexta-feira, o campeonato faz uma pausa para a realização a segunda mão das meias finais da Taça Concelhia, com os seguintes jogos: Pedome vs Cajada (20h30), Covense vs Grac (21h).