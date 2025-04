Famalicão: CEVE encerra projeto EcoVale com sessão na Casa das Artes

O projeto EcoVale, que durante dois anos levou a mensagem da eficiência energética às escolas e aos cidadãos de Famalicão e Barcelos, encerra esta quinta-feira, às 15 horas, na Casa das Artes de Famalicão.

Esta organização é promovida pela Cooperativa Elétrica do Vale d`Este, com apoio técnico do INESC TEC e financiado pela ERSE, no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica.

Inscrições em: https://survey.inesctec.pt/index.php/618671?lang=en

Participam na sessão de encerramento Luís Macedo, presidente do conselho de administração da CEVE; prossegue com o Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC), com Sandra Ferreira, ERSE; depois Transição Energética vs Pobreza Energética: Qual o lugar do consumidor? com João Fernandes da DECO; às 15h45, Pobreza Energética e Saúde, com Marta Gabriel, da INEGI. O intervalo está marcado para as 16 horas. Regressam às 16h30, com os resultados do projeto EcoVale, com Zenaida Mourão, do INESC TEC e Alexandre Rodrigues, da CEVE.

O encerramento está marcado para as 17 horas, pelo vereador da Economia, Augusto Lima. Termina com momento musical.

Durante os dois anos de duração do projeto, a CEVE falou de conselhos sobre seleção de tarifas, utilização de equipamentos de monitorização e controlo, entre outras ações.