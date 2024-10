Famalicão: CEVE levou os seus cooperadores à Assembleia da República

No âmbito da sua política de responsabilidade social, a CEVE (Cooperativa Elétrica do Vale D´Este) levou os seus cooperadores numa visita à Assembleia da República, em Lisboa. Foram em dois grupos, nos dias 17 e 24 de outubro.

Os participantes foram recebidos pelos deputados Jorge Paulo Oliveira, Secretário Geral da Mesa da Assembleia da República, e por Palmira Maciel, vice-secretária geral da mesma Mesa.

A CEVE tem por hábito incentivar os cooperadores para o reforço do conhecimento, da cultura e também da promoção do convívio. Este ano acresceu a esta motivação a efeméride dos 50 anos do 25 de Abril, e o facto da Assembleia da República representar o poder legislativo, um dos 3 pilares da nossa democracia representativa.

No decorrer da visita, os cooperadores puderam visitar as dependências mais importantes e nobres do edifício, nomeadamente a Sala das Sessões Plenárias, onde assistiram a um período significativo da sessão do dia; a Sala do Senado, as salas onde se realizam as comissões de inquérito Parlamentar, a Biblioteca, a Sala dos Paços Perdidos, a galeria dos presidentes, entre outros espaços.

Em todo o percurso, os cooperadores foram acompanhados pelos referidos deputados, que deram todas as explicações, quer de natureza histórica, quer de natureza operacional ou funcional. Os cooperadores ficaram a par da função que está acometida aos deputados, e o trabalho por eles desenvolvido dentro e fora do Parlamento, em prol da consolidação do Estado de Direito e no permanente reforço da democracia.

Segundo a opinião dos cooperadores, que em geral desconheciam por completo o interior deste edifício, e que nunca conviveram com o órgão do poder legislativo, a visita foi extremamente gratificante. A Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este agradece aos deputados pela forma como foram acolhidos.