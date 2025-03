Famalicão: Chá intercultural no Parque da Devesa para celebrar a mulher

A jovem artista famalicense, conhecida pela sua participação no The Voice Kids (RTP), vai apresentar o seu primeiro álbum de originais, “Palavras Cor-de-Rosa”. O momento terá lugar no dia 22 de março, a partir das 21h30, no Auditório da Casa de Delães, com entrada gratuita (mediante levantamento de ingresso na Junta de Freguesia de Delães, uma semana antes do evento).

“Palavras cor-de-rosa” apresenta várias narrativas. De todas, até de enredos menos alegres, nasceram músicas repletas de amor, admiração e encanto, carregadas de palavras de esperança, de bem-querer e que ensinam a ver o lado bom da vida.

Em 2023, Matilde Batista começou a colaborar regularmente com o The Village, em V.N. de Famalicão, vencendo um lugar no EP/sodium que catapultou a sua criatividade que ganha eco com o lançamento deste trabalho que será apresentado em Delães.