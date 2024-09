Famalicão: CHEGA angariou bens que serão entregues a associações de solidariedade social

As inscrições de 13 jogadores que a Ribeirão SAD efetuou, até sexta-feira passada, estão suspensas até que sejam saldadas as dívidas ao ex-treinador Manuel Monteiro, no valor de 7.600 euros, e ao preparador físico Fábio Taborda, de 1.350 euros.

A decisão, comunicada à SAD ribeirense, é do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, a que Cidade Hoje teve acesso.

No documento é relembrado um mail enviado anteriormente, no qual são referidos outros credores, como o treinador-adjunto Joaquim Rocha que tem a receber o valor de €760,00 euros referente aos meses de agosto a dezembro da época passada.

Outro dos credores é a própria FPF, com a SAD a dever na ordem dos 18 mil euros.

Recorde-se que a equipa sénior do Ribeirão, da responsabilidade da SAD ainda não jogou esta época. O primeiro jogo da pró nacional da AF Braga, em Prado, foi adiado e, no domingo passado, a partida com o Selho, no Estádio do Passal, não se realizou, alegadamente, por falta de policiamento.