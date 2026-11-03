O livro “O Século de Maio – 100 Anos da Revolução Nacional”, uma obra coletiva editada em junho deste ano, foi apresentada pela Comissão Política Concelhia do Chega de Famalicão, no dia 30 de outubro.

Para a Comissão Política do Chega, este foi um momento de «reflexão, partilha e debate em torno de um período marcante da História contemporânea portuguesa».

O livro aborda a Revolução Nacional de 28 de maio de 1926 (que deu início ao Estado Novo) e as suas consequências políticas, económicas, sociais e culturais. É da autoria de Alexandre Franco de Sá, Bruno Oliveira Santos, Frederico Nunes da Silva e José Almeida.

Quanto à sessão organizada pelo Chega, contou com a participação do deputado à Assembleia da República pelo Chega, José de Carvalho, professor de História e investigador; e de Bruno Santos e Bruno Dias.

Para a Comissão Política Concelhia do Chega, «o conhecimento e o debate sobre a História de Portugal, isentos de tabus ou narrativas únicas, são essenciais à valorização da identidade nacional e à formação de uma consciência crítica. Iniciativas como esta reforçam o espaço público de reflexão e aproximam os cidadãos da sua memória histórica».

Em nota à imprensa, a Concelhia reafirma o «seu compromisso com a promoção da cultura, do pensamento livre e da memória nacional, e anuncia que continuará a apoiar e a participar em momentos semelhantes de partilha e debate».