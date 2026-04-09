Concelho, Política

Famalicão: CHEGA celebra sete anos com 17 deputados

A Juventude CHEGA do distrito de Braga assinala, este sábado, o sétimo aniversário do partido. A celebração, com a presença de 17 deputados, decorre este sábado, a partir das 17 horas, na Fundação Cupertino Miranda, com um programa dedicado à promoção da literacia política. Este momento, aberto ao público, inclui atividades de esclarecimento e diálogo sobre temas da vida política nacional.

Mais tarde, as festividades prosseguem em Guimarães, com um jantar de convívio que reunirá a Juventude Distrital, os 17 deputados da Nação e militantes do partido.

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Famalicão: Convívio para a festa de S. Miguel, em Seide

A Comissão de Festas S. Miguel, na freguesia de Seide, vende, no dia 11, almoço com arroz de feijão e sardinhas e jantar de francesinha, ou opção de prego no prato.

O local de acolhimento é o Centro Social de Seide. Lugares limitados, por isso é importante a inscrição em 913 467 615. Convívio a 12 euros por pessoa.

Famalicão: Gustavo Correia é o árbitro do jogo

Na noite desta sexta-feira, às 20h45, o FC Famalicão recebe o Moreirense, partida da jornada 29 da I Liga. Gustavo Correia, árbitro da AF Porto, é o escolhido. André Dias e Fábio Silva são os assistentes e Vítor Lopes o quarto árbitro. Ricardo Moreira e Vasco Marques são o VAR/AVAR.

O FC Famalicão é quinto da classificação, com 46 pontos, enquanto que a formação de Moreira de Cónegos é oitava, com 35 pontos.

Famalicão: Riba d´Ave arranca empate em Oliveira de Azeméis

Na noite desta quarta-feira, o Riba d´Ave Hóquei Clube arrancou um empate (4-4) em casa da UD Oliveirense. A contar para a jornada 22 do nacional de hóquei em patins, a equipa de Jorge Ferreira foi capaz de recuperar de uma desvantagem de três golos e teve, ainda, quatro bolas nos ferros adversários. Gonçalo Machado, Guilherme Azevedo (2) e Gustavo Pato foram os autores dos golos ribadavenses.

Apesar do ponto conquistado, o Riba d´Ave mantém o décimo segundo lugar (zona de despromoção), com 18 pontos. Na próxima jornada, sábado, visita Valongo

Padre de Joane com denúncias de abusos vê caso arquivado e pode voltar às funções

A Arquidiocese de Braga decidiu arquivar o processo e as denúncias de alegados abusos sexuais de menores envolvendo o cónego Fernando Sousa e Silva, sacerdote da vila de Joane, em Famalicão. A decisão surge após análise do Dicastério competente da Santa Sé, que concluiu não existirem razões suficientes para ultrapassar a prescrição dos factos.

Segundo comunicado divulgado esta quarta-feira, as queixas, recebidas desde novembro de 2019, referiam-se a alegados comportamentos ocorridos no contexto do sacramento da confissão. Apesar do arquivamento, a arquidiocese admite que poderão ter existido “comportamentos imprudentes ou inadequados” por parte do sacerdote, atualmente com 93 anos.

O processo canónico fica assim encerrado, sendo também levantadas as medidas disciplinares impostas em julho de 2022. O cónego poderá retomar o exercício do ministério sacerdotal, ainda que com recomendações de prudência, discrição e recolhimento.

A Arquidiocese de Braga dirigiu ainda palavras de proximidade às pessoas que apresentaram denúncias, reconhecendo a coragem de quem decidiu falar, mesmo que os factos não tenham sido qualificados como abuso sexual. Reiterou também o compromisso com a proteção de menores e a prevenção de situações de risco, garantindo apoio às vítimas através das estruturas competentes.

Por fim, a Igreja manifestou solidariedade com a comunidade paroquial de Joane, sublinhando que o processo foi longo e marcado por inquietação, mas defendendo a importância de continuar um caminho de reconciliação.

Aumento ‘brutal’ da temperatura: 30 graus para esta quinta-feira

Depois de uma quarta-feira marcada pelo tempo fresco e chuvoso, espera-se uma autêntica quinta-feira de verão.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas vão subir de forma drástica para o patamar dos 30 graus.

A tendência é para uma nova descida na sexta e sábado, com as máximas a regressarem à casa dos 15 a 17 graus.

Pode seguir a previsão ao detalhe aqui

Famalicão: PS vota contra o Relatório e Contas de 2025 da Câmara Municipal

Os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anunciaram, em comunicado, que vão votar contra o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2025, que serão analisados e votados esta quinta-feira, em reunião do executivo.

Os socialistas já analisaram os documentos e realçam que há «degradação da situação financeira do município, marcada por um resultado líquido negativo num período em que a carga fiscal sobre os munícipes atingiu valores históricos». Sublinham que houve um aumento de 14% na cobrança de impostos e taxas, mas que o ano encerrou com um prejuízo de três milhões de euros, em contraste com os sete milhões de euros de lucro do ano de 2024.

Para os socialistas, este resultado «evidencia uma gestão ineficiente que não consegue controlar a despesa corrente, assinalando-se um aumento de seis milhões de euros na aquisição de bens e serviços e de cinco milhões de euros em gastos com pessoal».

O PS denuncia, também, a perda de fundos do PRR para a construção de 60 habitações e do risco «iminente» de perda de verbas destinadas às unidades de saúde.

Eduardo Oliveira, vereador e presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão, sublinha que «é inaceitável que, num ano de cobrança fiscal recorde e com transferências do Estado a atingir os 60 milhões de euros, a Câmara apresente um resultado negativo e continue a sufocar o orçamento das famílias, recusando-se a devolver os sete milhões de euros de IRS que o PS propôs que fossem entregues aos cidadãos». Reafirma a necessidade de uma «gestão mais racional e transparente, que privilegie o investimento produtivo e a redução da carga fiscal», aponta o dirigente socialista.