Famalicão: Chega coloca três na lista por Braga

A Banda de Famalicão realiza o seu Concerto de Páscoa este sábado, dia 12, pelas 21h30, na igreja matriz nova de Famalicão, sob direção artística de Armando Teixeira. A entrada é livre.

“Dê-nos este dia” será a obra principal do concerto. “Give us This day”, no seu nome original, foi escrita por David Maslanka, um compositor católico, com várias dezenas de obras publicadas.

As palavras, “give us this day”, da Oração do Senhor teve centenas de apresentações nos Estados Unidos e no resto do mundo e nunca deixa de contagiar bandas e públicos.

As restantes obras a tocar neste concerto farão salientar o amor e a esperança. Por isso, poderão ainda escutar Octofonias (Gonçalo Oliveira), Caprixo Espanhol (Rimsky-Korsakov), Evocazioni (Paul Huber), Candide (Bernstein) e With Heart and Voice (David Gillingham).