Famalicão: Chega contacta com famalicenses na feira

Até ao dia 2 de maio decorre a Semana Académica de Famalicão. Este sábado, 26 de abril, às 21h30, no átrio exterior da Universidade Lusíada, acontece o “Traçar das Capas” e a Serenata, nos Paços do Concelho, à meia noite. Participam as tunas masculinas e femininas da Lusíada e da CESPU.

No domingo, realiza-se a Missa de Finalistas, às 14h30, na Igreja Matriz Nova, e a cerimónia de imposição de insígnias, às 16h30, no centro pastoral. O tradicional Cortejo Académico decorre na quarta-feira, dia 30 de abril, a partir das 14h30, pelas ruas do centro da cidade.

Entretanto, a sessão solene do Dia da Universidade Lusíada está marcada para o dia 17 de maio. O programa contempla uma missa de ação de graças, às 15 horas, na Igreja Matriz Nova, presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, Dom Delfim Gomes, com a participação do padre Miguel Rodrigues, diretor da Pastoral Universitária da Arquidiocese de Braga, do padre Francisco Carreira, Arcipreste de Famalicão, e do capelão da Universidade Lusíada, padre José Paulo Pereira.

Uma hora depois, decorre a sessão solene com testemunhos e as intervenções, entre outros, de João Duarte Redondo, Chanceler da Universidade Lusíada e presidente do Conselho de Administração da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica. A entrega de prémios, das Cartas de Curso e o hino académico encerram a sessão.