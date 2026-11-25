A direção do Chega de Famalicão repudia a contratação de uma rádio de Lisboa (a Rádio Observador) por 16 mil euros para realizar um podcast radiofónico sobre o 25 de Novembro. «São valores que não se justificam e opções que não têm a nossa concordância», revela o Chega.

A proposta de comemorar a data partiu do Chega na Assembleia Municipal de 25 de setembro (2026), mas a direção deste partido diz que o objetivo era a realização de uma sessão solene aberta ao público, com carácter pedagógico, a envolver alunos e professores das escolas, para promover o conhecimento sobre este período da história e incentivar a participação dos jovens na vida cívica e política. Avança que a contratação de uma rádio nacional para produzir um podcast, por 16 mil euros, não fazia parte da proposta.

Em comunicado à imprensa, o Chega refere também que Famalicão dispõe de personalidades «de reconhecimento nacional em diferentes áreas» para dar as explicações pretendidas.

A estrutura partidária critica também a ausência de participação dos meios de comunicação social locais, que diz terem sido preteridos, para «dar lugar a um generoso contributo financeiro a entidades que não têm qualquer conexão com a nossa terra», numa atitude que considera «provinciana».