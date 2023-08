Famalicão: CHEGA debate o racismo

Em mais uma sessão das Jornadas Políticas, organizadas pela Concelhia do Chega, que decorreu no dia 28 de julho, o palestrante Luc Mombito, Conselheiro Nacional do Partido Chega e colunista no Semanário Folha Nacional, afirmou que os partidos de esquerda, «especialmente os minoritários», aproveitam-se de termos relacionados com racismo «como forma de manter o país em alerta para um perigo inexistente que é o racismo estrutural, de modo a alimentar organismos pagos com milhões pelos contribuintes».

O tema destas jornadas foi “O racismo na atualidade”, no qual participou também Filipe Melo, presidente da Distrital do partido, deputado à Assembleia Municipal de Braga e deputado na Assembleia da República. Este orador falou de má governação, que procura garantir o poder «levando Portugal cada vez mais para um estado pobre e sem futuro». No decurso do encontro ouviram-se intervenções que responsabilizam o PS pelo estado do país.

A plateia, composta por quase cem pessoas, interagiu com os oradores, colocou questões e discutiu o tema em análise.

A direção concelhia do Chega afirma que todos os objetivos destas Jornadas foram cumpridos.