Famalicão: CHEGA defende estacionamento gratuito no centro da cidade

Carlos Torrinha, operário têxtil de 29 anos, diz que a CDU apresenta «sangue novo, energia e vontade de trabalhar, sempre acompanhados pela experiência de quem já deu muito à freguesia».

O candidato, natural de Ruivos, diz que Joane continua a ver o seu «potencial desperdiçado», isto porque «nos últimos anos, a freguesia tem sido marcada por sinais claros de abandono: ruas sujas e malcuidadas; espaços públicos degradados, construções desordenadas junto ao Rio Pele e problemas graves de segurança em zonas como a Tapada, abaixo da Rua do Romão, onde deslizamentos de terra têm causado prejuízos e receio na população. Para a CDU, esta situação demonstra a falta de intervenção e planeamento do atual executivo e exige respostas urgentes.

No seu programa eleitoral, com o lema “Resgatar e Rejuvenescer Joane”, a candidatura da CDU propõe erradicar o uso de herbicidas, reforçar a limpeza das ruas e avançar com a requalificação do Rio Pele, através da criação de um passadiço «moderno», margens reorganizadas, áreas de lazer, zonas de descanso e medidas de proteção do ecossistema, incluindo ações de prevenção contra inundações. «Ao mesmo tempo, será feita uma fiscalização rigorosa de construções abusivas no leito do rio, garantindo o respeito pelo espaço público e pela segurança da comunidade», aponta.

A pensar mais na juventude, quer investir num «verdadeiro complexo desportivo», através da compra ou da requalificação do terreno da atual pista de atletismo, «dotando-o de condições modernas para a prática de diversas modalidades».

No campo da cultura e património, a CDU recorda a luta popular pela Carvalheira, «abatida sem explicação convincente», para falar da necessidade de valorizar símbolos que transmitem história e pertença às novas gerações. A candidatura assume, ainda, o compromisso de trabalhar em conjunto com as associações culturais.

Ao nível da governação, propõe a criação de uma Assembleia Participativa, a realizar periodicamente, onde os eleitos terão de ouvir os testemunhos, preocupações e sugestões da população.

Em tom crítico, o candidato diz que «Joane não precisa de políticos que mudam de cor para conquistar cargos ou visibilidade. Joane precisa de resultados, de ação e de futuro. É tempo de elevar a nossa vila ao estatuto que merece».