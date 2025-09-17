Famalicão: Chega denuncia vandalismo, insultos e ameaças

O CHEGA de VN Famalicão, em comunicado enviado à redação, denuncia e repudia os «recorrentes atos de vandalismo e censura política» aos cartazes de campanha no centro da cidade de Famalicão, mas também em Joane, Pousada de Saramagos e Gondifelos. Também alerta para a «constante intimidação, insultos e ameaças dirigidas aos nossos militantes e simpatizantes, sob diferentes formas».

O partido, liderado por Pedro Alves, fala de «uma clara tentativa de silenciar uma voz política legítima, através de métodos que atentam contra a liberdade de expressão e contra os princípios democráticos».

O último exemplo «desta campanha» foi a vandalização de um cartaz, tendo sido desenhado um bigode de Hitler no rosto do candidato à Câmara Municipal, Pedro Alves. «Esta tentativa de colar o CHEGA à imagem do nazismo é não só ofensiva, como paradoxal, porque nada tem que ver com a nossa visão política, que defende a liberdade individual, a democracia e o respeito pela soberania popular».

O CHEGA de Famalicão garante que não se deixará intimidar. «Continuaremos a defender, com firmeza e determinação, a liberdade, a democracia e o direito do povo conservador português a fazer ouvir a sua voz sem medo nem censura».

Sobre o episódio mais recente – a vandalização do cartaz – o Chega diz que no local existe uma câmara de vigilância «que poderá – e esperamos que seja – utilizada para identificar os criminosos». Esta circunstância, acrescenta, reforça a proposta de instalação de mais câmaras de videovigilância, «na cidade, mas também em áreas como o Parque da Cidade, garantindo maior segurança, prevenção e responsabilização de quem insiste em atacar a liberdade e a ordem pública».