Famalicão: CHEGA em pré-campanha junto dos famalicenses

O Centro Social e Paroquial de Vale S. Cosme assinalou, no dia 4 de fevereiro, o 23.º aniversário com a celebração de uma eucaristia, pelo pe. José Faria, e com momentos de convívio, animados pela música. Não faltaram o bolo e o porto de honra.

Estiveram presentes Ademar Carvalho, em representação da Câmara Municipal de Famalicão; Bernardino Martins, presidente da União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela; utentes das valências, acompanhados por familiares e elementos da comunidade.

O pe. José Faria agradeceu a todos quantos sonharam com este projeto, o colocaram de pé e o fizeram crescer; desde a comunidade, benfeitores, amigos, parceiros sociais como a Segurança Social, o Município, a Junta, o Banco Alimentar e a Saúde Pública. Não esqueceu os colaboradores, pelo trabalho e dedicação com amor aos utentes. «Amam e são retribuídas pelo amor visível nos sorrisos dos utentes. É por eles que todos lutamos diariamente, para que sintam esta casa como sua», referiu o sacerdote, também presidente da instituição. ´

Ademar Carvalho agradeceu, em nome da Câmara Municipal, a todos os que se dedicam a esta instituição, «sempre com muito amor e carinho e que faz bem a muita gente». O representante do serviço social da Câmara lembrou que a autarquia «tem estado, desde a primeira hora, ao lado desta instituição e de todas as outras do concelho. Só com este amor mútuo tem sido possível fazer este caminho. Que venham mais 23 anos», elogiou.

A terminar, houve um momento de festa, com intervenções musicais dos utentes das valências do Centro de Dia e da Residência para Idosos, contando também com a colaboração de Simão, um filho da terra e amigo da instituição.