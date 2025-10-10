Famalicão: Chega exige mais apoios para os bombeiros

A Comissão Política Concelhia do Chega de Famalicão diz que é preciso «melhorar os apoios públicos e logísticos às corporações de bombeiros, garantindo condições dignas e recursos adequados para que possam continuar a cumprir a sua missão essencial».
Os candidatos do Chega estiveram nos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, onde entregaram equipamentos de apoio operacional, num gesto que quiseram simbólico «de compromisso do partido com quem diariamente serve a comunidade». Neste caso, de uma instituição «exemplar do concelho que, com dedicação e coragem, protege diariamente a população famalicense», afirma o candidato do Chega, Pedro Alves.
«Os bombeiros voluntários são verdadeiros heróis, que colocam o dever e o próximo acima de si próprios. Esta entrega simbólica é uma forma de mostrar o nosso respeito e o nosso compromisso em continuar a apoiar quem protege e salva vidas», afirmou a Comissão Política Concelhia do Chega.