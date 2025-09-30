Concelho, Política

Famalicão: CHEGA exige reforço do saneamento e controlo de pragas no Rio Pelhe e Parque da Devesa e Parque D. Maria II

O Chega diz que é preciso melhorar a rede de saneamento e controlar as pragas no Rio Pelhe, no Parque da Devesa e no Parque D. Maria II.

Em comunicado, recorda que nas últimas Festas Antoninas houve descargas de esgoto junto à praça da alimentação, que causaram maus cheiros; denunciam presença de ratazanas e outras pragas no Parque da Devesa e zona da D. Maria II.

«Estes episódios resultam de um sistema de saneamento antiquado e insuficiente, que não só polui o Rio Pelhe, como compromete a qualidade de vida dos famalicenses», critica.

«É uma vergonha para Famalicão e a prova de anos de falta de planeamento. O Parque da Devesa e o Rio Pelhe deviam ser símbolos de lazer e orgulho, mas tornaram-se um espelho do descuido e da ineficácia da gestão municipal», sublinha Pedro Alves, o candidato do CHEGA à câmara municipal de Vila Nova de Famalicão.

O Chega propõe reforço urgente do sistema de saneamento; monitorização e limpeza regular do Rio Pelhe e plano de controlo de pragas. «Está na hora de cuidar do que é nosso e devolver dignidade ao coração da cidade», reforça o candidato.

Famalicão: Teatro está de volta com a peça “A Taberna da Esperança”

O festival da ACV “Vamos ao Teatro” prossegue no próximo sábado, com a comédia “A Taberna da Esperança”, a cargo do GTAV – Grupo de Teatro da Aldeia Verde de Lazarim (Lamego), que já esteve noutras edições do festival. O espetáculo, de entrada livre, tem início às 21h30.

A peça do passado sábado, intitulada “Mar de Ilusões”, em cena desde o ano 2000, foi apresentada pela Companhia de Teatro Montes da Senhora, de Proença-a-Nova. Foi a primeira vez que a companhia marcou presença em Vermoim. A sala do salão paroquial encheu-se com mais de 190 espetadores, que vibraram com a energia, humor e criatividade deste grupo.

Famalicão: CDU apresenta propostas para a Assembleia Municipal

A CDU apresentou propostas para a Assembleia Municipal, cuja cabeça de lista é Tânia Silva, atual única deputada. Assim, a CDU pugna para que o público possa intervir no início dos trabalhos, ou seja, por volta das 21 horas, e não no final, que por norma passa da meia-noite. Além disso, defende que tanto as sessões ordinárias como as extraordinárias incluam um período de “Antes da Ordem do Dia”, destinado ao debate e à colocação de questões, que a CDU entende ser forma de garantir a «transparência e a proximidade entre eleitos e a população».

Segundo a CDU, «a Assembleia Municipal deve ser um verdadeiro espaço de debate democrático, de fiscalização efetiva e de representação do interesse público».

Tânia Silva faz, ainda, o balanço do seu mandato nos últimos quatro anos. Diz que a CDU foi a única força política que levou, «de forma consequente e persistente, os problemas reais da população à Assembleia Municipal. Foi a CDU quem deu voz às preocupações com os transportes públicos, à defesa do ambiente e do ordenamento do território face a alterações do PDM, orientadas por interesses privados. Para além disso, exigiu mais apoios para o movimento associativo, denunciou as graves carências habitacionais e defendeu os direitos dos trabalhadores», descreve.

Em contato com a população na Feira Grande de S. Miguel, Tânia Silva e Sílvio Sousa ouviram as preocupações das pessoas e deixaram propostas para os órgãos a que se candidatam. O objetivo comum é fazer da CDU «voz firme e consequente na defesa de uma política local, de justiça social, participação democrática e desenvolvimento ao serviço de todos».

Famalicão: Programa da Iniciativa Liberal «não aumenta despesa e devolve impostos»

“Construir Vila Nova”, o programa eleitoral da Iniciativa Liberal está, desde esta segunda-feira, disponível no site, redes sociais da Iniciativa Liberal Famalicão e através do seguinte link https://drive.google.com/file/d/1oCWKeVGi0tk_4-f3FrzYo1–7UjyHwsK/view?usp=drive_link

As propostas da IL para o ato eleitoral de 12 de outubro resultam «do contributo de vários membros e simpatizantes da IL Famalicão, bem como das propostas recolhidas no formulário digital disponibilizado aos famalicenses». O candidato à presidência da Câmara manifesta o seu «orgulho» por apresentar um programa eleitoral «que não aumenta a despesa da câmara municipal, devolve impostos aos famalicenses» e tem como «grande desígnio transformar os nossos jovens nos melhor preparados à escala nacional».

Em comunicado, Paulo Ricardo Lopes diz tratar-se «de um documento robusto que materializa o trabalho de meses e mostra que estamos preparados para assumir as responsabilidades que os famalicenses nos quiserem dar».

A candidatura da IL diz-se focada «em Construir Vila Nova, uma Vila Nova de Oportunidades, com uma câmara mais eficiente, menos impostos e tornar Famalicão um campeão nacional ao nível da educação».

Das várias medidas, a IL propõe o corte 20% no orçamento das grandes festas; a redução do IMI para a taxa mínima já em 2026; o reforço da aposta nas creches em parceria com as IPSS, começando por calcular o número de vagas em falta; a introdução de Literacia Financeira no 1º ciclo; tornar Famalicão “champions” nos licenciamentos; a defesa de uma PPP para a gestão do Hospital; a defesa da criação da área Metropolitana do Minho; e um Parque Infantil no Parque da Devesa.

 

 

Famalicão: Projeto comunitário para integrar culturalmente comunidades imigrantes de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos

A comunidade de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos vai receber um projeto de cocriação comunitária, na área da música, com direção artística da Ondamarela. A sessão de apresentação de “Performance de Comunidade” está marcada para o dia 2 de outubro, às 19h00, na Casa do Povo de Lousado.

Depois deste primeiro contacto, será desenvolvido um conjunto de sessões comunitárias para preparar uma performance inspirada nos sabores, sons, memórias e desejos partilhados durante estes encontros. A estreia está já marcada para dia 31 de janeiro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Integrado no programa municipal Há Cultura 2024-2027, o projeto será desenvolvido no território de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos entre outubro deste ano e janeiro de 2026, tendo em vista a integração cultural de comunidades imigrantes destas freguesias.

A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em coprodução com o Teatro Narciso Ferreira e em parceria com a Comissão Social Inter-Freguesias das três freguesias; tem o cofinanciamento da União Europeia, através do Programa Regional NORTE 2030.

Famalicão: Primeiro livro da coleção “Identidade(s) Famalicão” apresentado sábado

O livro “Vilarinho das Cambas – História e Memória de uma Comunidade Paroquial” vai ser apresentado na noite do próximo sábado, pelas 21h00, na Igreja Paroquial, sessão que é de entrada livre. A publicação faz parte da coleção “Identidade(s) Famalicão” que pretende divulgar investigações consistentes sobre o concelho de Vila Nova de Famalicão, trazendo-as para o espaço público e contribuindo para novas investigações e uma compreensão mais alargada do território e da identidade local.

Da autoria de Diogo Cardoso, jovem investigador natural da freguesia, obra é o primeiro volume da coleção “Identidade(s) Famalicão”, promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão.

A obras percorre a trajetória evolutiva de Vilarinho das Cambas, explorando a dimensão histórica, cultural e religiosa. Entre os temas, destacam-se a possível existência de um mosteiro medieval, a transformação e reconfiguração dos espaços paroquiais ao longo dos tempos e os processos subjacentes às obras do século XX. A publicação também inclui uma análise comparativa com outras freguesias do concelho e áreas circundantes, permitindo identificar linhas de continuidade e redes de influência no plano arquitetónico, cultural e religioso.

Famalicão: Criança de 10 anos desaparecida desde Julho encontrada em Delães numa casa abandonada

A Polícia Judiciária localizou, esta segunda-feira, em Delães, Famalicão, uma criança de 10 anos que tinha sido raptada pelo pai no passado mês de julho, em Guimarães.

Segundo avança o Correio da Manhã, o menor foi encontrado numa casa abandonada, conhecida por ser frequentada por toxicodependentes. A criança apresentava ferimentos e encontrava-se debilitada.

Foi transportada de imediato para o Hospital de Famalicão.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.