Famalicão: CHEGA exige reforço do saneamento e controlo de pragas no Rio Pelhe e Parque da Devesa e Parque D. Maria II

O Chega diz que é preciso melhorar a rede de saneamento e controlar as pragas no Rio Pelhe, no Parque da Devesa e no Parque D. Maria II.

Em comunicado, recorda que nas últimas Festas Antoninas houve descargas de esgoto junto à praça da alimentação, que causaram maus cheiros; denunciam presença de ratazanas e outras pragas no Parque da Devesa e zona da D. Maria II.

«Estes episódios resultam de um sistema de saneamento antiquado e insuficiente, que não só polui o Rio Pelhe, como compromete a qualidade de vida dos famalicenses», critica.

«É uma vergonha para Famalicão e a prova de anos de falta de planeamento. O Parque da Devesa e o Rio Pelhe deviam ser símbolos de lazer e orgulho, mas tornaram-se um espelho do descuido e da ineficácia da gestão municipal», sublinha Pedro Alves, o candidato do CHEGA à câmara municipal de Vila Nova de Famalicão.

O Chega propõe reforço urgente do sistema de saneamento; monitorização e limpeza regular do Rio Pelhe e plano de controlo de pragas. «Está na hora de cuidar do que é nosso e devolver dignidade ao coração da cidade», reforça o candidato.