Famalicão: CHEGA já tem candidato à Câmara Municipal

O partido CHEGA já prepara as Autárquicas de 2025 e tem como objetivo eleger vereadores. Em conferência de imprensa realizada ao final da tarde de sexta-feira, Pedro Alves e João Castro assumiram este desafio, confiantes na afirmação do partido junto dos famalicenses.

O líder da Concelhia, Pedro Alves, diz que já há candidato à Câmara Municipal, mas o nome do escolhido só será divulgado lá para julho. Quanto a candidaturas às freguesias, o CHEGA perspetiva listas em todas as localidades. “Já temos representantes em quase todas as freguesias, faltando Oliveira Santa Maria e S. Mateus. Estes grupos darão lugar a listas autárquicas” aposta Pedro Alves que assume a implantação do partido no concelho “como uma certeza e que pode ser reafirmada nos próximos atos eleitorais”. Além do mais, assinala que as várias Jornadas Políticas realizadas ao longo do ano passado abriram, “ainda mais”, as portas do partido “à comunidade e aos famalicenses”.

Pedro Alves, desmistificando “rótulos” e preconceitos sobre o partido, referiu que o CHEGA “é um partido democrático. Andamos na rua, visitamos as várias comunidades e associações. Não andamos escondidos”.

João Pedro Castro fez o balanço de 2023 da sua presença na Assembleia Municipal. O único eleito do partido deu conta das várias propostas que apresentou, como por exemplo o IMI para a taxa mínima, e assinala como preocupante a situação na habitação, saúde, segurança e educação. “Sabemos que muito compete ao governo, mas o executivo municipal tem de ter uma atitude mais pró ativa”.

João Castro diz que o CHEGA “tem feito a diferença na Assembleia, pelas ideias que temos apresentado”. Lutando contra “qualquer tipo de socialismo”, o deputado também acredita no crescimento do partido. “A nossa implantação é cada vez maior”, afirmou João Castro.