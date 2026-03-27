Famalicão: CHEGA leva proposta à Assembleia para exigir medidas urgentes face ao aumento de furtos e danos em viaturas

O aumento de furtos e assaltos a viaturas nas zonas de estacionamento próximas do Parque da Devesa e da CESPU motivam uma posição do Grupo Municipal do CHEGA que vai levar uma proposta à próxima reunião. Do documento consta o reforço imediato de patrulhas da PSP e/ou GNR nas zonas afetadas, especialmente em horários de maior afluência e período noturno; melhor iluminação pública nos parques de estacionamento; e colocação de mais sinalização luminosa, pilaretes nos passeios e faixas fotoluminescentes em áreas com menor iluminação, nomeadamente nas zonas por onde circulam os peregrinos.
A sucessão de casos, com relatos «de seis carros afetados em menos de 24 horas, ou cerca de uma dezena de viaturas com vidros partidos numa única manhã», motivam esta posição do CHEGA, considerando que «os famalicenses merecem viver em segurança».
Para além dos danos materiais provocados nas viaturas, o CHEGA relata, em comunicado, que «os criminosos levam pertences pessoais e, sobretudo, catalisadores, o que indica um padrão repetitivo e direcionado», considerando que as ações criminosas são organizadas.
Os deputados falam de «um sentimento real de insegurança entre os famalicenses que utilizam estes espaços para trabalhar, estudar ou lazer, transformando áreas públicas em zonas de risco».