Famalicão: Chega participa no Encontro Nacional de Embaixadores Juniores do Parlamento Europeu

A secretária da Comissão Política Concelhia do Chega, Eduarda Macedo, participou no Encontro Nacional de Embaixadores Juniores do Parlamento Europeu, que decorreu entre 20 e 21 de março, em Guimarães, numa organização do Colégio do Ave.

Entre outros, esta iniciativa reuniu alunos de escolas embaixadoras de todo o país para debater o futuro da Europa, a cidadania ativa e os desafios da União Europeia, num contexto de celebração dos 40 anos de Portugal na UE.

A mensagem do Chega para os jovens é que está disponível para «dialogar sem tabus, ouvir as vozes da juventude e incluir as suas perspetivas na luta por um Portugal mais justo, seguro, próspero e verdadeiramente soberano».

Eduarda Macedo participou numa tertúlia, onde ouviu as preocupações e as aspirações da nova geração e defendeu uma «visão patriótica, soberana e realista face aos desafios europeus – incluindo a transição digital, os apoios aos jovens e a necessidade de uma Europa que respeite as nações e os povos».