Famalicão: CHEGA promete revolucionar o Complexo Habitacional das Lameiras

O Chega tem um projeto para o edifício do Complexo Habitacional das Lameiras, a que chama «visão revolucionária com identidade integrada na cidade». Assim, propõe a segmentação do complexo em seis núcleos independentes, com acessos novos requalificados, transferidos para o pátio interior, «libertando e criando entradas amplas que integram o bairro na cidade, acentuando a ligação e proximidade com o Parque da Cidade», diz em nota enviada à imprensa.

Para cada núcleo propõe revestimentos estéticos únicos, para «romper com a estética soviética e promovendo um sentido de pertença e orgulho local», sublinha.

O partido, que tem como candidato à Câmara Pedro Alves e Camilo Pinheiro como candidato à freguesia de Antas/Abade de Vermoim, quer investir numa acessibilidade universal, com rampas e elevadores para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, «assegurando inclusão e dignidade», realça.

Segundo os candidatos, trata-se de um projeto «ambicioso, financiado por fundos nacionais e europeus» que, acreditam, «transformará as Lameiras num modelo de urbanismo humano, moderno e enraizado na identidade de Famalicão, apagando o legado visual e funcional do socialismo que PS e PSD perpetuaram».

Nesta nota à imprensa, crítica PS e PSD pela conceção do projeto e por o terem perpetuado, sem alterações. Na opinião do Chega, este complexo reflete, «tanto na sua estética cinzenta e monolítica, como na sua função desumanizante, os blocos habitacionais soviéticos: torres de betão impessoais, sem identidade, que concentram famílias em espaços segregados, prometendo igualdade, mas entregando exclusão, estigma e degradação social».

Em conclusão, os candidatos do Chega afirmam que este complexo «é o espelho da negligência socialista do PS e do PSD», que deixaram as Lameiras «como um triste reflexo de políticas que sacrificam a identidade em nome de um falso progressismo».

Famalicão: Isabel Furtado é das mais poderosas nos negócios

A empresária famalicense é, aos 63 anos, uma das gestoras mais conceituadas em Portugal. Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive, que lidera desde 2008, é, segundo a Forbes Portugal, a décima nona mais poderosa nos negócios em Portugal.

Com passagens pela presidência de associações como a Cotec e de projetos como o do CEIIA, ou a Associação Têxtil Portugal, Isabel Furtado lidera a TMG Automotive, fábrica de material têxtil e outros revestimentos para o interior de automóveis de mais de 20 marcas, exportando a totalidade da sua produção. A Toyota, a BMW, a Mercedes e a Porsche, são alguns dos clientes.

Na vida pública, Isabel Furtado foi, também, presidente da Assembleia Geral da Associação de Empresas Familiares. Recebeu recentemente o Prémio Dona Antónia, de Consagração da Carreira e o grau de Comendador da Ordem de Mérito Industrial.

Famalicão: Eduardo Oliveira quer recuperar e devolver os rios à comunidade

O candidato do Partido Socialista, após uma caminhada pelo rio Pelhe, assumiu o compromisso de recuperar e devolver os rios à comunidade, com ações de recuperação ambiental e valorização do ecossistema local. Nesta iniciativa, que decorreu na manhã do passado domingo, Eduardo Oliveira teve a companhia dos candidatos Simão Mendes (Vale São Martinho), Carla Silva (Gavião) e António Ferreira (União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela), bem como de membros das equipas e do mandatário do Desporto, o ciclista Filipe Brito.

O percurso incluiu a nascente, antigos moinhos devolutos e vários troços onde a comitiva socialista diz ter encontrado ervas invasoras, focos de poluição e falta de vegetação ribeirinha ao longo das margens e do leito do rio. Daí a sua preocupação «com o estado atual do rio Pelhe», destacando que «só com um trabalho conjunto e articulado entre todos será possível recuperar, valorizar e devolver o rio à comunidade», integrando também a recuperação dos antigos moinhos. Por outro lado, Eduardo Oliveira acredita que só com a recuperação e valorização da zona a montante será possível «garantir um ecossistema completo do Pelhe, incluindo o próprio Parque da Devesa, que sofre com os impactos do mau estado do rio a montante».

O candidato anunciou, também, outras medidas: a limpeza e despoluição dos cursos de água; a criação de “Guarda-Rios”, para monitorizar e proteger estes espaços; a construção de passadiços pedonais e requalificação das margens, tornando os rios acessíveis à população; a requalificação de moinhos e estruturas tradicionais; e o desenvolvimento de novos espaços de lazer e contacto com a natureza ao longo dos rios.

Eduardo Oliveira pretende transformar os rios de Vila Nova de Famalicão «em locais de convivência, lazer e educação ambiental, reforçando o compromisso com uma cidade mais sustentável, saudável e próxima das pessoas». A ideia global é «transformar o Vale do Pelhe, na sua zona a montante, num local a visitar, com mais identidade e mais qualidade de vida».

 

Famalicão: Hospital tem candidaturas de 12 milhões e estudo que confirma condições para a ampliação

O hospital de Famalicão tem a decorrer 5 candidaturas (PRR/PT2030), num valor superior a 12 milhões de euros. O investimento será para a modernização das atuais instalações, nomeadamente, para a aquisição de novos equipamentos hospitalares e novo mobiliário, para a construção de 2 novas salas cirúrgicas, para a renovação das áreas de internamento pediátrico e da unidade de esterilização e para a melhoria da eficiência energética do edifício.

Estas candidaturas foram anunciadas no dia 11 de setembro, no decurso da reunião do Conselho da Comunidade, órgão consultivo criado para promover a participação ativa da comunidade na definição, acompanhamento e avaliação das políticas e serviços de saúde locais.

A esta novidade, lançada pelo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave, o presidente da Câmara Municipal, que presidiu à reunião, acrescentou uma outra. Um estudo técnico independente, pedido pelo Município, que confirma o potencial de crescimento das atuais instalações do Hospital de Famalicão, através da ampliação do edifício para novas valências hospitalares e inclusivamente para estacionamento público de cerca de três centenas de lugares.

Sobre o investimento, António Barbosa diz que são «fundamentais para a eficiência dos serviços de saúde prestados aos famalicenses». Acrescentou os esforços que a administração da ULS tem feito para concretizar a ampliação e modernização do Hospital de Famalicão, definindo como prioridade «o aumento da capacidade de internamento», um problema estrutural do edifício.

Mário Passos deu, então, conta dos resultados do estudo técnico. O autarca reforçou que foi feito «com o intuito de percebermos a melhor solução para a eficiência dos cuidados de saúde prestados pelo Hospital aos famalicenses, solução essa que deverá ser compatível com o Plano Diretor Hospitalar».

Na reunião também foi feito um balanço das obras na rede de cuidados de saúde primários. Atualmente está em curso um investimento de cerca de 13 milhões de euros em 7 unidades de saúde: nas USF de São Miguel-o-Anjo, Vale do Este, Joane e Urbana, nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Ruivães/Landim e Lousado e no Centro de Diagnóstico Pneumológico de Famalicão.

Famalicão: Professor condenado por 62 crimes de abuso sexual é chamado a dar aulas

O professor condenado a oito anos de prisão por dezenas de crimes de abuso sexual voltou a surgir nas listas de colocação de professores e foi atribuído a um agrupamento em Famalicão. O processo judicial ainda decorre, uma vez que a decisão está em fase de recurso.

De acordo com o Ministério da Educação, o professor de Famalicão não está em funções por se encontrar de baixa médica, o que garante que não existe qualquer ligação direta com os estudantes.

Os abusos pelos quais foi condenado ocorreram em 2019, durante ensaios de teatro escolar. Em 2023, o Tribunal de Guimarães responsabilizou-o por mais de uma dezena de vítimas, mas a sentença continua a aguardar confirmação pela Relação.

Famalicão: 365 Running Project conquista regional de Trail Curto

A 365 Running Project conquistou o Campeonato Regional de Trail Curto, da Associação de Atletismo de Braga, ao vencer coletivamente a prova de São Gonçalo, em Barcelos.

Individualmente, Ana Freitas foi a vencedora da geral e de escalão (F50), seguida de Sandra Castro, também primeira em F35.

Marko Santos foi segundo no escalão M35; Luís Gonzaga, 3º em M35; Zé Luís, 3.º, em seniores; Pedro Oliveira, 2.º, em M40 e Armando Rodrigues em M55.

No Trail Longo, a coletividade conquistou o segundo lugar. Individualmente, Sérgio Peixoto venceu o escalão M35 e Zé Silva foi segundo em seniores.

Famalicão: Tiago Reis vence T3 em luta intensa com o companheiro Daniel Silva

Foi dura a luta entre os dois pilotos do Team Transfradelos pela vitória na categoria Challenger T3 na Baja TT Sharish, que terminou no passado domingo. A vitória, de Tiago Reis, só foi decidida na última tomada de tempos do último Setor Seletivo, com Daniel Silva a terminar no segundo lugar.

A prova, pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas, não começou da melhor forma para Tiago Reis que teve problemas no TAURUS T3 EVO MAX, logo no prólogo, que o colocou numa má posição de partida para o dia de sábado. «Só no dia de domingo conseguimos imprimir o ritmo que temos de forma consistente», conta Tiago Reis que venceu os dois Setores Seletivos do dia e anulou a diferença que o separava de Daniel Silva, quando começou o último setor cronometrado. «O Daniel fez uma grande corrida e obrigou-nos a estar no nosso melhor para conseguirmos este resultado».

Daniel Silva foi o mais rápido no Prólogo e também venceu a primeira das duas cronometragens de sábado. «Estou muito satisfeito pela evolução que mostramos e por sentir que a vitória à geral está mais perto», disse. Daniel liderou a categoria até aos últimos 86 quilómetros, mas não conseguiu travar o companheiro Tiago Reis.

Edgar Reis também fez uma boa prova, mas acabou traído pelo motor, na ligação até à assistência na manhã de sábado. «Obrigou-nos a desistir e entrar em Super Rali no domingo e, mais uma vez, andamos bem», referiu.

A próxima prova do calendário é a Baja de Portalegre, em outubro.

 