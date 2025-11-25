Famalicão: Chega propõe estacionamento gratuito no centro da cidade durante a época natalícia

Chega Famalicão propõe estacionamento gratuito no centro da cidade durante o período natalício, nomeadamente entre 13 de dezembro e 6 de janeiro. Proposta que será entregue nos serviços para ser discutida na próxima reunião de Câmara.

Segundo o Chega, a medida visa apoiar diretamente o comércio local durante a época natalícia, «um período de grande importância económica, sobretudo após os prejuízos e condicionamentos causados pelas obras de requalificação urbana recentemente concluídas», refere o Chega, em comunicado à imprensa.

Além de considerar a medida positiva para o comércio, o Chega entende que é uma forma de promover o município como destino natalício atrativo.

A proposta incentiva, também, a utilização de transportes públicos por visitantes de fora do centro urbano, esperando «contribuir para uma transição gradual para hábitos de mobilidade mais sustentáveis, reduzindo o fluxo automóvel e promovendo alternativas menos poluentes».

«O município deve dar o exemplo e mostrar que está verdadeiramente ao lado do comércio tradicional e das famílias famalicenses. Esta medida não é apenas simbólica — é prática, útil e necessária para dinamizar o centro da cidade num dos períodos mais importantes do ano», afirma a Comissão Política Concelhia do Chega.