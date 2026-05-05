Concelho

Famalicão: CHEGA propõe melhoria da sinalização vertical e pedonal

O vereador Pedro Alves, do Chega, recomendou à Câmara Municipal o melhoramento da sinalização vertical e pedonal nas principais estradas do concelho, com prioridade para a EN 14 e EN 206, para reforçar a segurança rodoviária e pedonal. No período antes da ordem do dia, de uma reunião de Câmara, o autarca lembrou que estas vias registam um elevado número de pessoas a circular a pé no dia a dia, número que aumenta durante os períodos de peregrinação, quando o fluxo de peões aumenta de forma substancial.

«Era importante melhorar a sinalização de forma a evitar os atropelamentos, quer seja no nosso dia a dia, quer seja nestas alturas onde mais pessoas circulam a pé», explicou o proponente da medida, que bem acolhida pelo presidente da Câmara.

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Famalicão: PSP dinamiza sessão de prevenção rodoviária na EB D. Maria II

No contexto da Escola Segura, os agentes da PSP levaram a cabo uma ação de sensibilização para os alunos do 5º ano da Escola Básica D. Maria II, integrada na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

A sessão teve como objetivo sensibilizar para comportamentos seguros por parte dos peões, passageiros e futuros condutores. Através de vídeos ilustrativos, os agentes da PSP deram a conhecer casos reais do quotidiano e os riscos associados a comportamentos irrefletidos.

Houve ainda tempo para que os alunos pudessem colocar as suas questões e esclarecer dúvidas.

Famalicão: Exercício e emagrecimento nas conversas do Rotary

A terceira sessão do Rotary Talks decorre na noite desta quinta-feira, 7 de maio, pelas 21h00, no auditório da CESPU, com o tema “As grandes mentiras do Emagrecimento e Exercício”.

A iniciativa, segundo a organização, pretende separar ciência de opinião, expor erros comuns e discutir o que realmente faz diferença, sem atalhos ou soluções milagrosas.

Ricardo Bomtempo e André Viera de Castro serão os moderadores do evento que conta com a participação de Rui Garganta, doutorado em Ciências do Desporto, investigador e professor na FADEUP, e Ozzi Silva, investigador independente e criador de conteúdos sobre emagrecimento e mudanças comportamentais.

A inscrição para assistir ao Rotary Talks #3 é gratuita, mas os lugares são limitados, como tal a reserva pode ser feita online em wlinky.com/RotaryTalks3

Famalicão: Jovem de 21 anos é atropelado por trator e fica em estado grave

Um jovem de 21 anos foi atropelado por um trator, na tarde desta terça-feira, em Gavião, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 15h00, nas proximidades da Rua da Ribeira.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER de Famalicão.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: FC Famalicão visita a Reboleira na noite de 11 de maio

A Liga Portugal oficializou, na tarde desta terça-feira, a realização da jornada da 33.ª e penúltima jornada do campeonato nacional. O FC Famalicão visita o reduto do Estrela da Amadora na próxima segunda-feira, 11 de maio, às 20h15.

Neste dia, o cartaz será preenchido com sete jogos em simultâneo, partidas que poderão ser determinantes na definição da classificação final da Liga Portugal Betclic. Também é tida em linha de conta, conforme o Regulamento das Competições Organizadas pela Liga Portugal, a participação do SC Braga na meia-final da UEFA Europa League.

Famalicão: Trail do Calvário trouxe a Ruivães atletas de elevado nível competitivo

O MKA Trail do Calvário foi organizado e dominado pela equipa 365 Running Project. Com três atletas em competição, conquistou o 1.º lugar coletivo, destacando-se individualmente Marko Santos, vencedor da classificação geral e 1.º no escalão M35; Erick Araújo foi 5.º da geral e 2.º no escalão sénior; e Renato Oliveira, alcançou o 10.º lugar da geral e 3.º no escalão M40.

Está foi a 3.ª edição do MKA Trail do Calvário, uma prova que tem vindo a afirmar-se como uma referência no panorama do trail running regional. «Uma edição marcada pela superação, pela paixão e pelo compromisso com a excelência», afirma a organização, que é da Associação de Desporto e Aventura 365 Running Project, em parceria com a Junta de Freguesia de Ruivães, «numa demonstração clara de união e dedicação em prol do desporto e da comunidade», realça.

O MKA Trail do Calvário está integrado no Campeonato Concelhio de Trail de Famalicão, nas distâncias de 14 km e 23 km, e no Campeonato Regional de Trail Sprint da Associação de Atletismo de Braga, na distância de 23 km. Quer dizer que a competição trouxe a Ruivães atletas de elevado nível competitivo, de países como França, Espanha, Hungria e Brasil.

A organização quis oferecer aos participantes a oportunidade de percorrerem trilhos novos, onde a beleza natural se aliou ao desafio físico.

O MKA Trail do Calvário contou, ainda, com a Caminhada da Mãe ROQ, de 8 km, pelos trilhos ruivanenses.

Famalicão: Atletas famalicenses no Campeonato da Europa de Wushu

Os atletas da Jing-She Lara Marques, Tiago Mesquita e Tomás Nunes vão representar Portugal no 20.º Campeonato da Europa de Wushu, que vai decorrer em Lyon, França, entre 5 e 10 de maio, com a participação de 550 atletas, de 28 países.

Lara Marques, 15 anos, compete pela segunda vez no Europeu de Wushu, em representação de Portugal. A atleta competirá no escalão 15-17 anos, nas provas de Changquan 3ª geração (Punhos do Norte da China), Jianshu 3ª geração (Espada) e Gunshu 3ª geração (Bastão).

Tiago Mesquita, 14 anos, terá a sua estreia a representar Portugal na Seleção Nacional em campeonatos da Europa. Integra o escalão 12-14 anos, nas provas de Changquan 1ª geração (Punhos do Norte da China), Daoshu 1ª geração (Sabre) e Gunshu 1ª geração (Bastão).

Tomás Nunes, 16 anos, representará Portugal no Europeu pela quarta vez, tendo já no seu palmarés internacional uma medalha de bronze obtida no Europeu de Kungfu Tradicional em 2019, na Rússia. Neste 10º Mundial de Juniores de Wushu competirá nas provas Nanquan 3ª geração (Punhos do Sul da China), Nandao 3ª geração (Sabre) e Nangun 3ª geração (Bastão do Sul da China).

Recorde-se que os três atletas representaram Portugal no Mundial de Juniores de Wushu, em Tianjin, na China, no passado mês de março, conquistando dois 10ºs lugares e 6 classificações Top 20.

Os treinadores da Jing-She Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego congratulam os seus «atletas pelo cumprimento de mais um objetivo no percurso competitivo. Os atletas encontram-se a desenvolver a sua carreira desportiva, marcada por uma notória e contínua evolução técnica e a construir o seu desenvolvimento pessoal».

 