Famalicão: CHEGA propõe melhoria da sinalização vertical e pedonal

O vereador Pedro Alves, do Chega, recomendou à Câmara Municipal o melhoramento da sinalização vertical e pedonal nas principais estradas do concelho, com prioridade para a EN 14 e EN 206, para reforçar a segurança rodoviária e pedonal. No período antes da ordem do dia, de uma reunião de Câmara, o autarca lembrou que estas vias registam um elevado número de pessoas a circular a pé no dia a dia, número que aumenta durante os períodos de peregrinação, quando o fluxo de peões aumenta de forma substancial.

«Era importante melhorar a sinalização de forma a evitar os atropelamentos, quer seja no nosso dia a dia, quer seja nestas alturas onde mais pessoas circulam a pé», explicou o proponente da medida, que bem acolhida pelo presidente da Câmara.