A Comissão Política Concelhia do Chega, representada pelo seu presidente, Pedro Alves, e pelo deputado municipal João Pedro Castro, esteve reunida com vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Oliveira, para uma abordagem às Grandes Opções do Plano previstas pelo executivo municipal para o próximo ano. O encontro, segundo o partido, decorreu «com abertura e espírito de diálogo democrático», o que permitiu «expor, de forma clara, a nossa visão e propostas para o concelho. Entre pontos de convergência e algumas divergências naturais, foi um diálogo construtivo e orientado para o interesse dos famalicenses».

Recorde-se que a Câmara Municipal está a chamar os partidos com assento na Assembleia Municipal e, na passada terça-feira, foi a vez do CHEGA. Em comunicado, o partido diz que foram analisadas matérias «de elevada relevância para o presente e futuro» do município, com especial foco «nos problemas estruturais que afetam as famílias e as empresas famalicenses». Entre os temas abordados, revela, a fiscalidade e o poder de compra, a segurança, o ambiente, o apoio efetivo às freguesias, a mobilidade, os transportes e as acessibilidades, a habitação, o apoio ao associativismo e os investimentos públicos a realizar fora do âmbito do PRR.

A educação, em particular a segurança no perímetro escolar e a necessidade de adequação das rotas de transporte escolar, tal como o apoio social aos mais desfavorecidos, foram outros temas levantadas durante o encontro com Pedro Oliveira que, do CHEGA, recebeu «a disponibilidade permanente» para contribuir «com medidas realistas e exequíveis, no quadro das competências e dos recursos disponíveis, com o objetivo de elevar a qualidade de vida da população». O partido liderado por Pedro Alves reitera a defesa de uma política autárquica «centrada nas pessoas e nos problemas concretos, afastando-se de obsessões ideológicas ou de estratégias que visem apenas ganhos eleitorais de curto prazo».