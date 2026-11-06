Esta quinta-feira, em reunião de Câmara, o vereador do Chega, Pedro Alves, perguntou ao executivo liderado por Mário Passos se o município está preparado para atender às dificuldades que possam advir de um possível aumento do desemprego no concelho. O autarca do Chega lembrou que há concelhos vizinhos onde o número de empresas a fechar tem aumentado e, por via disso, uma subida do desemprego.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão disse que o município está preparado para dar uma resposta social, em várias vertentes, se se verificar aumento de desemprego. Sublinhou que a Câmara «tem robustez financeira» e que não há teto financeiro para estas situações.

No entanto, o edil frisou que problemas de insolvências, nomeadamente do têxtil, que se verificam noutros concelhos não se têm sentido, com a mesma dimensão, em Famalicão.

O vereador da Economia, Augusto Lima, não afasta preocupações, mas sublinhou que há muito investimento das empresas e procura de mão de obra. Um exemplo é a Feira do Emprego, em janeiro, onde há 400 vagas já disponíveis.