Famalicão: Chega realiza workshop sobre Suporte Básico de Vida em Ribeirão

Este fim de semana decorrem, em Joane, iniciativas que visam a angariação de fundos para as obras da residência paroquial.

No sábado, entre as 12 e as 15 horas, nas antigas instalações da Casa do Povo, há serviço de take-away, com feijoada, pataniscas e bifanas. De tarde e até às 21h30, os interessados podem adquirir bolo de sardinha, bolo de carne, bifanas e pataniscas. Esta iniciativa é organizada pela catequese, com o apoio do Conselho Económico Paroquial.

Ainda no sábado, entre as 18h30 e as 20 horas e no domingo, entre as 7h30 e as 12 horas, no adro da igreja, vendem-se bolos caseiros e lembranças para o Dia da Mãe.