Famalicão: Chega visita forças de segurança e bombeiros

A Casa do Povo de Lousado celebra, a 27 de abril, 88 anos de existência. Nesse dia, às 15 horas, será celebrada missa, pelas 15 horas, pelos sócios falecidos da instituição.

No dia 1 de maio, pelas 14h30, realizam-se as finais dos torneios intersócios de bilhar livre e snooker, seguindo-se o habitual lanche/convívio, com entrega de troféus e lembranças a todos os participantes. Esta iniciativa juntou 34 sócios que, desde 19 de janeiro, participam nesta atividade.

O teatro também regressa à Casa do Povo com a peça “Aqui & Agora“, do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim. Esta comédia, em palco na noite (21h15) do dia 17 de maio, tem um cariz solidário. A receita reverte para a pintura do edifício.

A Casa do Povo mantém o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã, entre as 10 e as 12 horas, no salão nobre. Está disponível o bilhar de snooker e livre, as damas e, ainda, um espaço de leitura.