Concelho, Política

Famalicão: CHEGA visita Ribeirão FC e elogia a ação das associações

Esta terça-feira, a comissão política do CHEGA visitou o Ribeirão FC, onde conheceu os projetos em curso e as ambições futuras da coletividade.

A comitiva, liderada por Pedro Alves, foi recebida pelo presidente do clube. Pedro Rúben Gomes deu conta da dedicação e do trabalho desenvolvido em prol do desporto, da formação dos jovens e do fortalecimento do espírito comunitário ribeirense.

O partido destaca «o contributo fundamental do Ribeirão FC para a promoção do desporto local, para a integração e formação das novas gerações e para a preservação do associativismo como motor da coesão social». Também dá nota do «orgulho» em ver instituições como o Ribeirão «de manter viva a paixão pelo futebol e pelo associativismo». Promete, por isso, atenção e disponibilidade, «para apoiar quem trabalha pelo bem da nossa terra».

Com esta visita, o partido liderado por Pedro Alves reafirma o seu compromisso de estar próximo das coletividades e instituições «que dão vida ao concelho e que contribuem, diariamente, para o bem-estar da comunidade famalicense».

Deixe um comentário

Famalicão: 10ª edição do Close-Up entre os dias 11 e 18 de outubro

Arranca no dia 11 de outubro, a 10ª edição do Close-Up – Observatório de Cinema de Famalicão. Serão mais de trinta sessões, em oito dias, que integram um programa direcionado a todas as idades. Destaque ainda para os cine-concertos, debates e oficinas.

Em destaque no palco do Close-up estão os cine-concertos que aliam a música ao cinema. Na abertura, assistimos à estreia em Portugal de Dean Hurley, colaborador próximo do trabalho de David Lynch, na apresentação de Through This World; a meio da semana, no Teatro Narciso Ferreira, Bruno Pernadas revela It’s All True, um documentário de Orson Welles; a encerrar o programa, as melodias e as canções de James Bond, em Licence to Sing, The Songs from 007.

O Café Kiarostami conta com as masterclasses de Dean Hurley e de Edgar Medina, além das bandas sonoras, que estendem as noites de abertura e fecho.

As propostas para famílias juntam Elio, que celebra 30 anos de animações da Pixar, aos renovados Looney Tunes: Daffy e Porky, com espaço ainda para uma oficina de Teatro de Sombras.

A relação com a comunidade escolar ocupa um lugar de destaque nesta décima edição, em sessões divididas pelos auditórios do Teatro Municipal e por sessões nas escolas. Há ficção, animação, documentário e oficinas, com propostas pensadas desde o primeiro ciclo ao ensino superior de cinema.

Famalicão: Lamine chamado à Seleção sub-17

O defesa central do FC Famalicão, Lamine Fawler, faz parte da seleção portuguesa de sub-17 que vai participar no Torneio de Pinatar, que terá lugar em Múrcia, Espanha. O torneio é mais um momento de preparação da equipa para a participação na Ronda de Elite do Campeonato da Europa.

Lamine joga na equipa sub-19 do Futebol Clube de Famalicão e foi chamado pelo selecionador José Lima para uma competição em que o conjunto português vai defrontar a Irlanda do Norte (9 de outubro), Países Baixos (11 de outubro) e Estados Unidos da América (14 de outubro).

Famalicão: PSP coloca radar na EN14 nos dias 15 e 16 de outubro

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP já divulgou as operações de controlo de velocidade em Famalicão, neste mês de outubro.

O radar será colocado na Estrada Nacional 14, na Avenida Santiago de Gavião, entre as 09h00 e as 11h00 no dia 15 de outubro e entre as 15h00 e as 17h00 no dia 16.

Famalicão: For3everSpecial promove 3ª mesa redonda “Desafios e vitórias em diferentes realidades”

Esta sexta-feira, pelas 20h00, a Associação For3verSpecial organiza a 3ª mesa redonda do ciclo “Desafios e vitórias em diferentes realidades”, sobre a temática PHDA – Educação, Saúde e Sociedade.

O evento vai decorrer na sede da associação, localizada na rua 15 de julho, nº 93, em Jesufrei e conta com a participação de vários oradores, Otávio Moura, especialista em dislexia e PHDA; o professor Luís Baião, docente de educação especial; e Diana Costa, que partilha a experiência de conciliação entre a vida pessoal e profissional. A moderação da mesa redonda estará a cargo de André Vieira de Castro.

As inscrições já estão encerradas.

Para mais informações contacte eventos@for3verspecial.pt

Famalicão: Também os patudos seniores devem ser amados e adotados

O CROA – Centro de Recolha Animal de Famalicão assinalou, esta quarta-feira, o Dia Internacional do Idoso, juntando sete pessoas e sete animais – o Litos, a Nina, o Charlie, a Tita, a Malu, a Badina e o Nico.

A iniciativa visa lembrar que também os patudos seniores merecem ser celebrados, amados, lembrados… e adotados, porque capazes de um amor incondicional inesgotável.

Esta atividade contou com a participação da Rede de Academias Seniores de Famalicão que ajudou a mostrar que a idade é apenas um número, também para os animais de quatro patas, quando se trata de viver com amor.

«Que este dia nos inspire a dar uma nova oportunidade a quem já deu tanto: os nossos cães seniores», escreve o CROA numa publicação nas redes sociais.

Famalicão: Despiste faz um ferido em Delães

O despiste de um veículo ligeiro, na tarde desta quarta-feira, na Avenida Albino Marques, em Delães, deixou uma pessoa encarcerada.

O alerta foi dado por volta das 13h25 e para o local foi acionada a VMER de Famalicão, a GNR e os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.