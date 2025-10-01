Famalicão: CHEGA visita Ribeirão FC e elogia a ação das associações

Esta terça-feira, a comissão política do CHEGA visitou o Ribeirão FC, onde conheceu os projetos em curso e as ambições futuras da coletividade.

A comitiva, liderada por Pedro Alves, foi recebida pelo presidente do clube. Pedro Rúben Gomes deu conta da dedicação e do trabalho desenvolvido em prol do desporto, da formação dos jovens e do fortalecimento do espírito comunitário ribeirense.

O partido destaca «o contributo fundamental do Ribeirão FC para a promoção do desporto local, para a integração e formação das novas gerações e para a preservação do associativismo como motor da coesão social». Também dá nota do «orgulho» em ver instituições como o Ribeirão «de manter viva a paixão pelo futebol e pelo associativismo». Promete, por isso, atenção e disponibilidade, «para apoiar quem trabalha pelo bem da nossa terra».

Com esta visita, o partido liderado por Pedro Alves reafirma o seu compromisso de estar próximo das coletividades e instituições «que dão vida ao concelho e que contribuem, diariamente, para o bem-estar da comunidade famalicense».