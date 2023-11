Famalicão: Chegada antecipada do Pai Natal anuncia Mercadinho de Natal em Vermoim

O Futebol Clube de Famalicão estabeleceu uma parceria com a Sociedade da Água de Monchique para as próximas três temporadas. A ligação contempla a presença diária da Água Monchique em todos os treinos do plantel principal e das equipas de formação, bem como em todas as iniciativas do clube.

«Propusemo-nos a ter parceiros importantes desde o início desta caminhada. A Água Monchique é uma marca de referência que estará diariamente connosco e com a qual estou convicto que o Futebol Clube de Famalicão estabelecerá uma relação benéfica e saudável», referiu Miguel Ribeiro. No arranque desta nova parceria, o presidente da SAD destacou os benefícios de ligações com marcas que se destacam nos respetivos setores de atividade. «Os nossos parceiros são desejados pelos valores com os quais nos identificamos e apraz-nos perceber que essas marcas se sentem realizadas em estar connosco. Temos tido um padrão de consistência ao longo da nossa trajetória, com um modelo win-win que nos traz uma responsabilidade social e económica que sempre respeitamos», salientou o dirigente.

«Sendo a Água Monchique tão especial, faz sentido estarmos associados a um clube igualmente único, suportado por uma comunidade que demonstra a paixão de uma forma efusiva», destacou o CEO da Sociedade da Água de Monchique, Vítor Hugo Gonçalves. Associar as duas marcas, «alinhadas em termos de valores, é um privilégio para nós», realçou. No dia que marcou o arranque desta ligação, Vítor Hugo Gonçalves conheceu o requalificado Centro de Treinos e revelou-se «impressionado com a qualidade das instalações e o profissionalismo do clube. O Futebol Clube de Famalicão tem todas as condições para se tornar um dos grandes clubes a nível nacional», vaticinou.