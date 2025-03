Famalicão: Choque em cadeia condiciona trânsito na Av. Marechal Humberto Delgado

Está encontrada a solução provisória para a ADC Novais prosseguir com a prática desportiva. Na madrugada desta quinta-feira, a tempestade provocou danos avultados no recinto desportivo, impedindo a sua utilização. Para que a equipa de futsal continue com a sua atividade foi disponibilizado o polidesportivo do Quinteiro, em Oliveira São Mateus.

A direção da AFSA, «solidária com a direção do Novais», agradece o empenho do Município de Famalicão para encontrar a solução provisória até que as obras de recuperação do recinto estejam concluídas. «Também é digna de registo a disponibilidade da Junta de Freguesia de Oliveira S. Mateus para a cedência do polidesportivo».