Famalicão: Choque em cadeia entre 5 carros na variante nascente

Começaram, este fim de semana, os vários campeonatos concelhios de futsal promovidos pela AFSA.
Na 1.ª divisão, o Riba d´Ave venceu, 2-1, a AD Pedome, enquanto que a AD Esmeriz e a ADESPO empataram a dois golos, resultado que também se verificou entre a CAJADA e o Cabeçudense. O MAL, na receção à AD Castelões, venceu, por 4-2, e a Outeirense superou, 4-3, o FC Landim. Vitória folgada, 4-0, do GRAC diante do S. Martinho e do Covense, 1-4, na visita a Lousado,
Na 2.ª divisão verificaram-se os seguintes resultados: 1.º de Maio, 1-Aderm, 3; Novais, 0-Barrimau, 2; Sezures, 2-Flor do Monte, 1; Arpo, 3-Louredo, 2; Jasp, 3-Acura, 7; Miradouro, 1-Adere, 1; Gavião, 4-Delães, 7.
Veteranos: Outeirense, 3-Covense, 3; Flor do Monte, 0-Cajada, 6; Pedome, 3-Lameiras, 4; 1.º de Maio, 0-Oliveirense, 2; Barrimau, 5-S. Mateus, 0; Esmeriz, 5-Grac, 6 e S. Martinho, 6-Acura, 1.