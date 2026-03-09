Acidente, Última Hora

Famalicão: Choque em cadeia na Av. Marechal Humberto Delgado

O início de tarde em Famalicão ficou marcado por um choque em cadeia, na Avenida Marechal Humberto Delgado, em Famalicão.

O acidente, a envolver várias viaturas, ocorreu cerca das 12h30, no sentido Famalicão – Gavião.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Idosa cai de prédio em Pousada de Saramagos

Uma mulher de 76 anos caiu do segundo andar de um dos edifícios da Avenida Riopele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 14h00, sendo para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada para o hospital de Famalicão mas não corre risco de vida.

Aumento histórico: Gasóleo sobe 23 cêntimos e gasolina aumenta 7 cêntimos

Já estão calculados os aumentos dos preços dos combustíveis para o arranque da próxima semana.

A imprensa especializada refere que, em consequência da guerra no Médio Oriente, Portugal vai assistir a um aumento histórico do preço do gasóleo, sendo que as últimas informações apontam para um aumento de 23 cêntimos por litro.

No caso da gasolina, a subida, embora que mais ligeira, é também expressiva, de 7 cêntimos por litro.

Famalicão: Homem detido por agressão e insultos a um polícia

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, a PSP deteve um homem, de 61 anos, por agressão e insultos a um polícia.

A detenção aconteceu no decurso de uma intervenção policial na cidade de Vila Nova de Famalicão. O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Famalicão: Estrada N204 está cortada ao trânsito na Lagoa após colisão

A tarde desta quarta-feira fica marcada pela colisão entre um veículo ligeiro e um pesado, na estrada N204, na freguesia da Lagoa.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão e também os Famalicenses.

Até ao momento ainda não é conhecida a existência de feridos e a circulação automóvel está condicionada.

 

Famalicão: Vingança terá estado na origem de fogo posto em duas casas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 42 anos suspeito de ter provocado dois incêndios em moradias na freguesia de Carreira, no concelho de Famalicão. De acordo com a autoridade, o alegado autor terá atuado por vingança, na sequência de conflitos anteriores.

Os factos ocorreram na manhã de sexta-feira. Segundo a investigação, o suspeito terá entrado nas habitações, cujos proprietários não se encontravam no local, e ateado fogo à roupa das camas com recurso a um isqueiro, abandonando depois o local.

As chamas alastraram rapidamente, causando elevados prejuízos no interior das casas e danos no telhado de uma habitação contígua.

A detenção foi realizada nesse mesmo dia, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Famalicão: Homem de 44 anos ferido em acidente na N206 (Pousada de Saramagos)

Um homem de 44 anos ficou ferido, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na N206, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 11h25, na Avenida da Riopele.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.