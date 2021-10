Uma pessoa ficou ferida na sequência do choque de uma mota com uma carrinha, na tarde desta terça feira, na freguesia do Louro, em Famalicão.

O acidente deu-se cerca das 13h20, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira (n204) e para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses e a VMER.

O ferido é o condutor da mota que foi encaminhado para o Hospital de Famalicão.