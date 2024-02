Famalicão: Chuva não assustou foliões de Arnoso Santa Eulália

A Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália (ADC) organizou, este domingo, o tradicional desfile de carnaval que saiu à rua com vários carros alegóricos e mais de três centenas de foliões que, apesar da chuva, não se assustaram e vestiram roupas improvisadas ou elaboradas propositadamente para este cortejo.

Os participantes, com muita imaginação, encenaram quadros temáticos e encarnaram personagens alegres e divertidas, que animaram com travessuras, música e coreografias, os inúmeros espetadores que aguardaram a passagem do corso pelas ruas da freguesia.

O desfile, liderado pelo grupo de Bombos do CNE de Lousado, percorreu mais de 3 km e terminou no salão polivalente da ADC, no qual, foi servido o lanche e decorreu o convívio, onde esteve o presidente da Câmara Municipal Mário Passos, que enalteceu estas iniciativas e tradições, o presidente da Junta de Freguesia, Jorge Amaral e o pároco Vítor Sá.

A ADC agradece a colaboração da Polícia Municipal, o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e a todos os participantes que contribuíram para o êxito desta iniciativa que trouxe a Arnoso Santa Eulália muitos visitantes.