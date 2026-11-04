Um jovem ciclista de 17 anos foi agredido na manhã de segunda-feira, 2 de novembro, na Avenida Rio Veirão, em Ribeirão, enquanto circulava de bicicleta acompanhado por outro atleta.

Segundo o relato de um familiar, os dois jovens seguiam na via pública e cumpriam as regras de circulação quando foram abordados por um indivíduo que terá manifestado desagrado pela sua presença na estrada. A situação acabou por resultar numa agressão física ao jovem.

O caso foi participado à Guarda Nacional Republicana (GNR), tendo sido apresentada queixa. O alegado agressor foi identificado e a situação segue agora os trâmites legais.

A mãe do jovem aproveitou o sucedido para deixar um apelo ao respeito pelos ciclistas, defendendo que «a estrada é de todos» e que a diferença entre meios de transporte nunca pode justificar comportamentos agressivos ou violentos.

O jovem é um atleta com resultados de destaque no ciclismo, tendo conquistado recentemente a Taça de Portugal de Pista nas disciplinas de Perseguição Individual e Quilómetro.