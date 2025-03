Famalicão: Ciclista ferido depois de colidir com carro, em Joane

Desde a passada quinta-feira e até amanhã, sábado, três alunos do 10.º ano do curso profissional de eletrónica, automação e comando da CIOR estão na RoboParty. No pavilhão desportivo do Campus de Azurém, da Universidade do Minho, em Guimarães, estão 500 participantes de todo o país e de todas as idades naquele que é considerado o maior evento de robótica educacional do mundo. Este certame ensina a criar robôs móveis autónomos de forma simples e animada.

No primeiro dia do encontro, após terem recebido um Kit específico, os alunos tiveram uma formação básica em eletrónica, programação e mecânica para a construção do protótipo. Esta sexta-feira e no sábado, vão testar os seus robôs em três provas: obstáculos, corrida e dança, sendo esta última, no sábado, que, pela sua espetacularidade, atrai muito público.

Ao longo dos três dias há múltiplas atividades lúdicas e desportivas paralelas, como apresentação de gadgets, atuações de DJ e de tunas, torneios de xadrez, de ténis de mesa e de lançamentos de basquetebol. Também os jogos tradicionais, performances de kickboxing, circuito de estafetas e espaço wireless, assim como demonstrações de drones e de robôs móveis e autónomos, a par de formações acreditadas para os professores acompanhantes, nas áreas de visão por computador, montagem de robôs e inteligência artificial, constam das iniciativas.

Fernanda David, dos serviços de psicologia e orientação vocacional da escola profissional famalicense, encontra nesta atividades relacionais, «um estímulos e desafio extremamente positivo para uma boa aprendizagem e capacidade criativa no domínio das tecnologias».