Famalicão: Ciclista ferido em colisão com carro na rotunda Bernardino Machado

Em agosto, quem visitar o centro de Famalicão aos domingos vai encontrar animação itinerante com palhaços, modeladores de balões, animadores em andas, pinturas faciais, mascotes, entre outras dinâmicas no âmbito do “Vai à Vila em Festa”.Nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto, o grupo “Moov Animações” vai alegrar as principais artérias do centro da cidade das 10h00 às 13h00 e das 17h30 às 19h00, com divertidas dinâmicas dirigidas a miúdos e graúdos.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão tem um centro urbano renovado e com uma programação cultural regular que acresce aos atrativos de visita frequente, tais como, o Centro Português do Surrealismo, localizado no edifício da Fundação Cupertino de Miranda, e o Museu Bernardino Machado.

Destaque também para a Praça – Mercado Municipal, ponto de visita obrigatório para quem vem ao centro de Famalicão, bem como a instalação artística de Madalena Martins, “Fio Condutor” – patente nas principais ruas da cidade até outubro próximo – e a escultura “Musaranho” de Bordalo II, instalada nos jardins da Praça D. Maria II.