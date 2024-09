Na tarde deste domingo, às 16 horas, no Pavilhão das Lameiras, a equipa de futsal do FC Famalicão apresenta-se aos sócios. A partida, com o CA Mogadouro é, também, de homenagem ao malogrado Orlando Bastos, ex-atleta do Cabeçudense, falecido em 2011.

Sob a direção técnica de Cláudio Martins, do plantel fazem parte Yan Freitas, Gerson Pinho, Ciro, Rodrigo Pereira, Liléu, Daniel Silva, Romário, Amílcar Gomes e José Serrador. A primeira jornada do campeonato nacional da 2.ª divisão, séria A, joga-se no fim de semana de 5 e 6 de outubro, com o conjunto famalicense a visitar o Arsenal da Maia. A estreia em casa na edição 24/25 está marcada para o fim de semana seguinte, com a receção ao Boavista.

Foto aquivo