Famalicão: Ciclistas da UCVNF com bons resultados

A Região de Braga da Associação Guias de Portugal (AGP) organiza um evento sobre o Dia Mundial do Pensamento, que irá decorrer no próximo domingo, dia 25 de fevereiro, na cidade de Vila Nova de Famalicão. O objetivo é festejar o nascimento dos seus fundadores, Lord Baden-Powell (em 1857), e a Chefe Mundial, Lady Baden-Powell (1889), que nasceram a 22 de fevereiro. Além disso, esta atividade tem como um dos seus pressupostos trabalhar o tema “O nosso Mundo, o nosso Futuro Próspero”, com o foco em sustentabilidade ambiental, igualdade de género, paz e pobreza, tema esse proposto pela Associação Mundial das Guias – WAGGGS (World Association of Girls Guides and Girls Scouts).

Em Famalicão juntar-se-ão 600 guias, das 18 companhias existentes na região. Começa às 9h30, com receção na Escola Secundária D. Sancho I; pelas 10h30 saem em direção à antiga matriz; 11 horas, eucaristia; almoço às 12h30. Da parte da tarde haverá atividades, com início às 14 horas, em diversos espaços públicos, como a Praça D. Maria II, o Parque da Devesa, o Parque da Juventude e a Praça 9 de Abril. O encerramento está previsto para as 17 horas.

A Associação Guias de Portugal (AGP) é uma associação de utilidade pública, assente no voluntariado e que promove o Guidismo – movimento de educação não formal, baseado no método de Robert Baden-Powell. Tem como missão proporcionar às raparigas e jovens mulheres a oportunidade de desenvolverem plenamente o seu potencial como cidadãs universais responsáveis. Na Região de Braga, conta com mais de 600 associadas distribuídas por 18 companhias de 9 concelhos, sendo a maior e mais antiga associação juvenil feminina da região e do país.