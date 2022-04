Famalicão: Ciclo de Concertos de Primavera começa esta sexta-feira

A ArtEduca – Conservatório de Música de VN de Famalicão retoma a apresentação das Classes de Conjunto do Conservatório, com a apresentação do II Ciclo de Concertos de Primavera. Trata-se de uma série de concertos protagonizados pelas diversas Classes de Conjunto que começam esta sexta-feira e terminam no dia 8 de abril, em diferentes espaços da cidade.

Os protagonistas dos concertos serão os cerca de 230 alunos do Curso Básico de Música (do 5º ao 9ºano).

A iniciativa começa esta sexta-feira com dois concertos: às 19 horas haverá apresentação da Oficina de Piano, Orquestra de Guitarras e Música de Câmara no auditório da Escola Secundária D.Sancho I; às 21 horas, será a Igreja Matriz Antiga a receber o Coro de Pais e Amigos da ArtEduca, o Orfeão Famalicense e o Ensemble de Professores ArtEduca. Neste dia decorre uma ação solidária de recolha de bens alimentares a favor do projeto C.S.S. – Criar Sorrisos Sinceros.

No dia 8 de abril, decorre a apresentação do Coro e da Orquestra de Sopros ArtEduca, às 19 horas, no polivalente da Escola Secundária Camilo Castelo Branco onde, 21h15, será apresentada a Oficina de Percussão e da Orquestra de Cordas ArtEduca.