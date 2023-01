Famalicão: Ciclo de Conferências do Museu Bernardino Machado começa sexta-feira

A MMS – Creative Design Party, de Mavilde Monteiro Santos, também foi distinguida na edição deste ano do Wedding Awards. É assim, mais uma profissional recomendada pelos casais de Casamentos.pt

Mavilde é designer gráfica e abriu, recentemente, um estúdio no centro de Famalicão, sendo especializada em convites, menus, missais, etc, embora trabalhe com todo o tipo de eventos. A distinção de que é alvo resulta do trabalho final personalizado e exclusivo, sendo a única designer do concelho a receber este reconhecimento. O prémio resulta do feedback direto das noivas e clientes.

A Casamentos.pt é um portal nupcial, que faz parte do grupo The Knot WorldWide, cujo objetivo é ajudar os casais a organizar o seu casamento. Com presença internacional, o grupo criou uma comunidade nupcial e o maior mercado online de casamentos a nível mundial. Dispõe de uma base de dados com mais de 700.000 profissionais do setor e oferece aos casais ferramentas para preparar a sua lista de convidados, gerir o orçamento, encontrar fornecedores, etc.. A The Knot WorldWide opera em 16 países através de diferentes domínios, de que é exemplo a Casamentos.pt.